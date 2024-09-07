本报记者 严 瑜

图为在第20届中国—东盟博览会泰国尖竹汶府“魅力之城”展示区，一名泰国姑娘向观众推介泰国特色水果。

喻湘泉摄（人民视觉）

图为在越南多乐省一家榴莲加工厂，一名工人给榴莲称重。

范庭德摄（新华社发）

8月下旬，首批马来西亚鲜食榴莲进入中国市场，马来西亚由此成为继泰国、越南、菲律宾之后第4个获准向中国出口鲜食榴莲的国家。

近年来，在中国与东盟贸易往来日益紧密的大背景下，中国与东盟国家之间的水果生意越做越旺。

进口品种日益丰富

最近，位于广西壮族自治区凭祥市友谊镇的中国—东盟（崇左）水果交易中心内，果香四溢，一辆辆装满各类水果的货车川流不息，工作人员有条不紊地接驳卸货。来自东盟国家的榴莲、火龙果、菠萝蜜、山竹等热带水果从这里进入中国市场，中国产的柑橘、橙子、苹果、葡萄等从这里销往东盟国家。数据显示，作为中国和东盟水果进出口贸易最大的口岸城市，凭祥市今年上半年进出口水果达164.87万吨，同比增长15.36%。

凭祥市的这派热闹景象，是中国和东盟水果贸易持续火热的一个生动缩影。近年来，在中国—东盟博览会连续举办、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个成员国全面生效、共建“一带一路”倡议深入推进的背景下，中国与东盟国家的贸易合作关系日益深化，水果贸易成为中国与东盟国家农产品贸易的一大亮点。

目前，中国是越南农产品第一大出口市场，越南的榴莲、火龙果等深受中国消费者欢迎，中国自越南进口农产品约占自东盟进口农产品总额的1/5。中国同样是泰国水果的主要出口目的地，中泰双方已开设16处水果陆路进出口口岸。中国商务部最新数据显示，生鲜电商平台在越南、泰国等伙伴国建立蔬果直采基地，成为当地农产品输华新渠道，今年1—7月中国电商平台销售泰国榴莲增长48.6%。

8月9日，中国海关总署官网更新了获得中国检验检疫准入的新鲜水果种类及输出国家/地区名录，新增包括越南椰子、马来西亚榴莲在内的7国共10款水果。随着东盟国家新获准入中国市场的水果品种不断增加，越来越多东盟水果以更加优惠的价格受到中国消费者青睐。

位于中越边境的中国最大陆路水果进口口岸——友谊关口岸便见证了中国与东盟水果的“甜蜜互动”：2023年，友谊关口岸共进口水果239.2亿元人民币，同比增长262.9%。榴莲、山竹、火龙果等优质东盟水果通过友谊关口岸等渠道“飘香”全国。

贸易渠道高效便捷

“中国与东盟国家水果贸易火热得益于多方面因素：一是RCEP全面生效，政策红利不断释放，大大降低了贸易成本；二是在RCEP框架下，快速检验检疫等政策助推水果等农产品流通；三是中国与东盟国家不断加强基础设施互联互通，完善跨境物流体系；四是中国市场的消费需求日益旺盛，东盟国家水果为中国消费者提供更加多元的选择。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云在接受本报记者采访时分析称。

自2022年1月1日RCEP生效实施以来，成员国间农产品贸易合作更为密切，缅甸香蕉、柬埔寨龙眼、越南榴莲等多种来自东盟国家的水果获得中国检疫准入。以榴莲为例，数据显示，得益于RCEP带来的通关便利，2023年前11个月，中国自泰国、越南等RCEP成员国进口鲜榴莲总额466.1亿元，是协定生效前2021年的1.7倍。

此外，近年来，西部陆海新通道、中老铁路等重大项目加速推进，区域内冷链、冷库等配套基础设施不断完善，为进口水果进境中国提供重要的技术支撑，东盟国家水果进入中国市场的渠道更加通畅便捷。

目前，中国钦州港已开通至泰国、越南等国的水果快线。数据显示，今年上半年，钦州港口岸进口水果7959.7吨，货值1亿元，主要种类有榴莲、椰子、龙眼、山竹等。

作为中国和东盟国家之间的物流“黄金大通道”，中老铁路自开通运营以来，作用也不断显现。数据显示，截至2024年8月22日，中老铁路全线累计发送货物超过4300万吨，冷链运输的泰国榴莲、香蕉等水果达到1.3万吨。

泰国山竹协会会长帕塔玛表示，得益于RCEP的生效实施和西部陆海新通道的加速建设，跨境运输手续更加简便，通关效率大幅提升，节省了大量时间和成本，助力东盟和中国水果贸易蓬勃发展。

业内人士指出，中国与东盟国家在水果生产上展现了显著的季节与品类互补性。中国擅长生产如苹果、梨等温带水果，东盟国家则在热带气候中种植如芒果、榴莲等热带水果。双方的水果贸易往来有助于优化区域内水果的供应和贸易流通。

双方民众共享“甜蜜”

中国与东盟国家之间的水果生意越做越旺，双方民众共享“甜蜜”——消费者的“果盘”日渐丰富，果农们则迎来更多商机。

越南《人民报》日前报道称，中国市场带动越南果蔬强劲出口势头。目前，越南是中国市场最大的榴莲供应国和鲜香蕉供应国。在中国对越南开放冷冻榴莲和新鲜椰子市场准入后，越南蔬果出口形势将会更加乐观。

泰国尖竹汶府府尹莫斯特介绍，水果产业的发展创造了大量就业机会，目前泰国东部地区水果产业从业者有数万人，农民收入增加。“我们期待与中国市场有更多、更紧密的合作！”

马来西亚劳勿榴莲有限公司总裁温豪鸿表示，马来西亚鲜食榴莲进入中国市场，进一步拓展了马来西亚果农的销路，有助于他们创造更多营收。

“中国与东盟国家水果贸易是双方合作共赢的一个典型例子。中国与东盟具有较强的经济互补性，双方日益紧密的合作，有助于带动东盟国家水果产业蓬勃发展，为当地带来良好的经济和社会效益。”高凌云说。

目前，中国不断放开准入条件，提升通关便利化水平，搭建广交会、进博会、消博会等交易平台，进一步推动与东盟的水果贸易规模持续增长。

8月下旬，在上海举办的2024中国国际水果展上，广西壮族自治区商务厅与崇左市联合搭建了400平方米广西—东盟名优水果主题馆，龙眼、芒果、火龙果、百香果、柠檬、葡萄、青柚等20多种广西水果以及榴莲、山竹等10多种东盟水果在此集中亮相，向来自世界各地的专业采购商和广大消费者呈现了一场广西和东盟水果盛宴，进一步推动广西和东盟国家的优质水果走向全国和全球市场。

高凌云表示，未来，在RCEP等合作框架下，中国和东盟国家进一步完善优化已有合作机制和平台，深化合作，将使东盟国家水果在中国市场迎来更好的发展前景。

(责编：卫嘉、白宇)