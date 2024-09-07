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向阳花开 逐光而行（海外纪闻）

——中企承建光热电站项目助力南非能源转型

2024年09月07日05:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　南非红石100兆瓦塔式熔盐光热电站项目。
　　新华社记者 张誉东摄

　　从南非立法首都开普敦驱车约1000公里抵达北开普省的波斯特马斯堡镇，远远便可看见一座高耸巨塔。塔下围绕着数以万计的长方形反光镜，它们随着太阳转动，将阳光反射至塔上，宛如一朵巨大的向阳花，绽放在“彩虹之国”的土地上。

　　这是由中国电建集团山东电建三公司承建的南非红石100兆瓦塔式熔盐光热电站项目。该项目是撒哈拉以南非洲首个塔式熔盐光热电站项目，也是南非最大可再生能源投资项目之一。

　　项目总工程师谢彦军告诉记者，这些反光镜的学名叫定日镜或追日镜，它们所组成的镜场和以247.55米高的光塔为中心的动力岛构成了电站主体。镜场已安装近2万面定日镜，最终将增加至超过4万面。它们呈圆形阵列向外铺展，运行时，每面定日镜通过无线装置实现自动追光，准确地将太阳光反射至光塔顶端的集热装置。

　　谢彦军说，这一项目于2021年4月开工，并网发电后，预计每年能够向电网输送约480吉瓦时电力，为南非20多万户家庭提供稳定的电力供应，在缓解当地用电紧张的同时，还可助力南非加快实现能源转型。

　　南非合作方项目负责人姆托科·恩吉迪说，红石项目在建设过程中为南非创造了2500多个就业岗位，包括650名来自当地社区的员工，并培养了400多名当地工程师和技术员。

　　格洛丽亚·科罗尼亚内是当地一家保洁公司的负责人。3年前她的公司刚创立时只有2名员工，在承接了红石项目的保洁工作后，现在公司员工已增加到18人。科罗尼亚内说，当年她在家待业，而现在不但能赚钱养家，还能为当地居民提供工作。

　　和她一样与红石项目共同成长的，还有入职已3年多的西蒙娜·克森哈纳。克森哈纳最初只是一名普通职员，现在已成为该项目的人事经理。她说，项目不但令她的职业生涯受益匪浅，还使她有机会在就业等方面服务社区。

　　“项目帮助我深造学业并参加相关研讨会和讲习班，大幅提升了我的业务水平，”克森哈纳说，“在红石项目工作不仅让我实现职业发展，更是一次改变人生的经历。”

　　身为“新人”的布赖斯·穆勒也深有同感。曾在燃煤电站工作过的穆勒现在是红石项目的一名质检员。他说，红石项目给他的生活和工作都带来巨大变化，“我获得了可再生能源领域的大量工作经验”。他认为，可再生能源是未来发展之路，任职红石项目对他今后的职业发展十分有帮助。

　　恩吉迪表示：“南非正处于能源转型期，这意味着需要更多在新能源领域的投资……中国在可再生能源建设领域走在世界前列，能够参与其中。”

　　（据新华社开普敦电  记者王雷、田弘毅、张誉东）

(责编：卫嘉、白宇)

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