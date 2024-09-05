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珠江LNG电厂二期骨干支撑调峰电源项目：

中国能建广东院推动建设绿色电厂、智慧电厂新标杆

2024年09月05日13:16 | 来源：人民网-国际频道
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9月4日，2024年“一带一路”媒体合作论坛拉美媒体采访团走进广东广州南沙区产业园，采访调研珠江LNG电厂二期骨干支撑调峰电源项目（以下简称“珠江LNG二期项目”），项目的绿色化、智能化水平给采访团留下深刻印象。

燃气发电具有清洁环保、运行灵活、调节能力强等优点，有助于实现碳减排和电力多元化供应。对于发电核心设备燃气轮机而言，国际上，通常根据透平进口燃气温度把重型燃气轮机分为E、F级和H级，温度越高，技术等级越高。

珠江LNG二期项目是中国首个以EPC（设计—采购—施工）总承包方式建设的H级燃机发电项目，由广州发展南沙电力有限公司投资、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（以下简称“中国能建广东院”）EPC总承包建设。中国能建广东院项目设计总工程师张赢介绍，“项目建设了两套687兆瓦燃气—蒸汽联合循环机组，于2023年底全面建成投产，每年能为大湾区提供45亿度优质电量，有助于推动大湾区绿色低碳能源有序发展。”听说燃机项目如此巨大的发电量，采访团忍不住竖起大拇指点赞。

绿色是珠江LNG二期项目的“主色调”。行走于项目园区内，眼前道路笔直，绿化充分。来到一栋灰白色建筑前，只见外墙点缀些许银色方块，在阳光的照射下熠熠生辉。张赢介绍，这座建筑是项目的冷却塔，用来将机组冷却水进行降温。珠江LNG二期项目世界首创高位收水机械通风冷却塔技术，通过在机械通风冷却塔填料下方设置收水装置，取消塔底集水池，实现冷却水的高位收集，减少循环水泵扬程25%，全年节约用电量超过600万千瓦时。此外，采访团在外墙上看到的银色方块，使用的是建筑过程中剩余的铝板，物尽其用，也体现了项目绿色环保的巧思。

走进主厂房，运转层的整洁开阔引起了拉美记者的注意。传统电厂厂房中间常布置立柱，让人的视野产生分割。中国能建广东院经过结构设计优化和精准分析后，实现了中国首创64米超大单跨钢结构主厂房型式设计，空间利用率更高，也更便于运维检修，加上建筑物的去工业化和降噪设计，绿色、环保、节能优势突出。

“智慧电厂”是珠江LNG二期项目的又一显著标志。从运转层出发，穿过走廊即到达了项目的运行核心区域——集控室。集控室内，一块宽长的显示屏镶于墙面，屏上显示着各类生产数据和车间运转画面，运行人员全神贯注看着屏幕，实时监控着电厂的运行状况。

广州发展南沙电力有限公司董事长万晓天介绍，项目团队自主研发了集智慧工地系统、总承包协同管理系统、数据驾驶舱于一体的新一代智慧电厂管控平台，可以实现对项目建设过程、机组控制性能、环保经济指标、设备寿命损耗、安全生产控制以及经营管理决策等多目标的综合优化。秘鲁《秘鲁人报》社长费利克斯·阿尔贝托·帕斯对此印象深刻：“集控室如同‘智慧大脑’般连接着整个项目的日常运营，数字化赋能让项目管理如此先进。”

包括燃气发电在内，中国和拉美国家在绿色能源方面的合作日益频繁，一批批清洁、高效、质优的合作项目在拉美大地落地生根。中国能建广东院也在一些拉美国家积极参与清洁能源工程建设，促进当地基础设施建设，为民众带来更大福祉。“拉美和中国的绿色能源项目合作空间还很大，期待双方共同携手，为全球降碳减排作出更大贡献。”巴西Plurale杂志总编辑索尼娅·阿拉里皮说。

统筹：徐 波

文字：丁美栋

摄影：蒋雨师

视频制作：王靖舒 岳雄雄 刘 潇 薛昊瑞 张 溢

(责编：崔越、杨牧)

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