“毛笔要拿稳，‘爱’字这样写……”在四川乐山的中国根书艺术馆，根书艺术创始人、书法家杨玉冰握着瑞典《新日报》编辑艾萨克·博曼的手，共同写下一个“爱”字。

字迹苍劲有力、形态自然。这一刻，不同文化、不同语言的人因汉字结缘，共同感受中华文化的独特魅力。跨越万里的缘分，出发点是“爱”，落笔处也是“爱”。

近日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行走进四川、相会乐山，共同探访当地文化遗产保护传承工作。

根书艺术创始人、书法家杨玉冰握着瑞典《新日报》编辑艾萨克·博曼的手共同写下一个“爱”字。人民数字传播记者陈春安 摄

文贯千年，潮涌东方。中华优秀传统文化是中华民族的“根”与“魂”，连缀万里气韵，吸引八方来客。

“我简直舍不得离开这里，中国优秀文化让我深深着迷。”艾萨克·博曼说。除了喜爱书法，艾萨克·博曼还用根书的“立体笔画”拼出了自己的中英文名字。“我要把它拍下来，带给我的朋友们看。”他说。

“很高兴看到外国朋友能够了解汉字、爱上汉字。”中国根书艺术馆馆长杨卓说，“我们用环保材料制作了30款根书‘立体笔画’，类似积木玩具，既可以拼出汉字，也可以拼成英文，用法简单、极具趣味性，可以让人们在玩的过程中增加对汉字的理解。目前，这款产品正在推向海外市场，希望更多人能够通过根书的形式，认识汉字、学习汉字，进而爱上博大精深的中国文化。”

瑞典《新日报》编辑艾萨克·博曼用根书的“立体笔画”拼出了自己的中英文名字。人民日报记者伊霄 摄

行走乐山，深厚的历史文化底蕴让人流连忘返，多姿多彩的秀美景色让人叹为观止。

“这里真的美不胜收。如果有机会，我一定要带我的家人来，让他们也能领略这里的独特风景。”调研途中，尼日利亚每日信报传媒集团总编辑伊德里斯·哈姆扎说。

美丽风光从何而来？坚持保护“用心”、举措“上新”，切实保障文化和自然遗产的原真性和完整性是关键。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员与乐山大佛合影。人民数字传播记者陈春安 摄

以乐山大佛为例，由于历经千年风霜，大佛石像面临渗水风化、修复层开裂等问题。为更好保护乐山大佛石像，乐山市多次邀请文保专家入川“会诊”，为保护修缮“把脉开方”；持续开展文物抢险排危工程，实施大佛石像腿部至脚部区域保护修缮等项目，定期对石像进行保养维护，探索应用激光清污等科技手段。

近年来，从立法建规到日常监管，从科技应用到公众参与，乐山市着力构建全方位、多层次的文化和自然遗产保护体系，推动维护保养的安全性、科学性、持久性不断提升，使山水之美得以延续、人文之韵愈发醇厚深远。

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：熊 建

文字：常 晋、柳 青

图片：伊 霄、陈春安

(责编：崔越、刘叶婷)