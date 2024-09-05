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亚洲媒体考察团走进天府新区：智慧科技与绿色发展共融共生

人民日报客户端四川频道 林梦雪
2024年09月05日08:54 | 来源：人民日报客户端
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可以照明的路灯很常见，但能够监测环境和碳排放，同时集成5G基站、人脸识别、报警等功能的路灯，你见过吗？

视频：林梦雪 银家琦 覃圣谕 李昊旭

9月3日下午，2024“一带一路”媒体合作论坛的亚洲媒体考察团来到位于四川省成都市天府新区，一到兴隆湖畔，就被道路两侧的智慧路灯吸引了注意力。

兴隆湖畔的智慧路灯。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

兴隆湖畔的智慧路灯。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

“以往要实现这么多的功能，可能需要建很多装置、占用更大的场地，而现在只需直径不到20厘米的灯杆就能实现。”国家电投技术人员介绍道，在兴隆湖畔，这样的智慧灯杆有近100根。

沿着兴隆湖边漫步，考察团成员们对智慧公园建设频频称叹。微风轻拂过水面，一座“漂浮”在水面上的现代建筑映入考察团的眼帘。走进其中，发现更是“别有洞天”。

兴隆湖水下书店（中信书店）。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

兴隆湖水下书店（中信书店）。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

鱼儿在水中悠然游弋，水草随水波轻轻摇曳，宛如绿色丝带，为这宁静的水下世界增添了几分生动与和谐。考察团成员们一走进书店，就被这样的特殊景观吸引了，纷纷举起相机拍照留念。

考察团成员们正在拍照。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

考察团成员们正在拍照。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

“这彷佛是一座巨大的水族馆，里面看到的鱼都长得很大。我非常欣赏并喜欢这个巨大的水族馆，以及它使用灵活的材料来减少空间内热量的设计。”马来西亚《星报》首席商务官莉迪娅·王在书店中游览时说道。

跳出公园的单一属性，现代城市中的公园，不仅是一个人与自然和谐共生的生态系统，同时也是智慧科技与绿色发展共融共生的体现。

伊拉克国际通讯社高级编辑雅斯敏·古米里感叹称：“我觉得这里太棒了，这些建筑设计得很好，而且非常独特。尽管今天的气温很高，我们仍然被很多植被和绿色景观包围，说明这里使用的智慧系统实现了良好的资源管理。”兴隆湖路演中心和儿童艺术中心的供能，国家电投通过“地源热泵”集中供能技术，让建筑冬暖夏凉，整体效能比空调高30%。

考察团成员们参观兴隆湖。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

考察团成员们参观兴隆湖。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

绿色发展的种子，不止于兴隆湖畔。沿着天府新区一路向西，在海拔4000米的高原上，100多万块光伏板组成阵列，每天大约有400万千瓦时绿电在那里产生。那是四川省清洁能源发展重大项目、全球首个超高海拔光伏实证基地——国家电投兴川实证光伏电站。在巍峨的大凉山群山之巅，巨大的风机不停转动，那是国家首批“沙戈荒”大基地和典型超高海拔山地风电项目——国家电投喜德县玛果梁子130兆瓦风电项目，于去年实现全容量并网发电。

山野呼啸的风，戈壁炙热的光，在世界的多个角落变成了源源不断地“绿色能量”。据记者了解，国家电投的境外业务已遍及哈萨克斯坦、巴基斯坦、土耳其、巴西、缅甸、墨西哥等47个国家和地区，其中“一带一路”共建国家有38个。境外权益装机容量1103.3万千瓦，其中清洁能源装机就有788.2万千瓦。

考察团成员们聆听项目介绍。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

考察团成员们聆听项目介绍。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

听到国家电投在巴基斯坦的能源项目介绍时，巴基斯坦和平与外交研究所主任穆罕默德·阿西夫·努尔感慨称，“能源短缺会导致我们的工厂不能正常运转，中国公司在巴基斯坦的投资生产了更多的电力，让巴基斯坦发展得更快了！”

统筹：曹鹏程

记者：林梦雪

(责编：崔越、刘叶婷)

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