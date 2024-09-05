新华社联合国9月4日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽4日在安理会巴以问题紧急公开会上发言，呼吁对当事方有重要影响的国家拿出真诚、负责任的态度，为平息加沙战火采取切实行动。

耿爽说，中方谴责一切针对平民的暴力，反对一切违反国际法和国际人道法的行为。中方再次呼吁加大外交努力，推动所有被扣押人员，无论是以色列人还是巴勒斯坦人，都尽快获释，早日回家。

耿爽说，残酷的事实充分说明，试图通过延长战争取得“完全胜利”不过是一厢情愿。武力不会为解救人质创造有利条件，只会加剧仇恨和矛盾，使对抗更加激烈、局势更加动荡。以色列领导人应该倾听人民的强烈呼声，把解救人质、拯救生命作为最优先目标，为实现停火、结束战争作出最大努力。

耿爽表示，每一个人的生命都是宝贵的，都不应该被剥夺活下去的权利。中方赞赏世卫组织等人道机构克服困难为加沙儿童开展脊髓灰质炎疫苗接种。加沙儿童和世界其他地区儿童一样享有健康成长的权利，他们期盼安全的环境、充足的食物和美好的童年，不应在接种疫苗后继续面临枪林弹雨的死亡威胁。

耿爽指出，加沙冲突爆发即将满11个月。尽管国际社会一再做出努力，持续发出停火止战呼声，但局势仍没有缓和降温迹象。与此同时，除加沙之外，目前约旦河西岸局势也在持续升级。国际社会绝不能让加沙的人道惨剧在约旦河西岸上演。中方敦促各方特别是以色列保持冷静克制，履行占领方义务，停止定居点活动，停止针对约旦河西岸的袭击，尊重和维护耶路撒冷宗教圣地历史形成的现状。中方支持安理会为推动落实有关决议、早日平息战火、缓解人道灾难采取进一步行动。

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