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第十二届亚洲论坛在首尔举行

2024年09月05日09:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔9月5日电 （记者莽九晨）4日，第十二届亚洲论坛在韩国首尔举行。本次论坛以“为亚洲共赢与繁荣建言献策”为主题，由中国、印度、越南和日本四部分组成。

论坛主办方、韩国纽斯频通讯社会长闵炳福发表开幕词说，面对全球经济挑战，亚洲市场正成为新的投资热土。韩国企业应加强与邻国合作。本届论坛旨在通过探讨中国、印度、越南和日本等主要亚洲国家的市场和投资环境，寻找合作与共赢机会。希望活动为推动区域合作与共同繁荣提供实质性的方案。

中国驻韩国大使馆经济商务处公使衔参赞王治林在主旨演讲中指出，中国正加快经济结构转型升级，推动高技术和绿色产业发展。中国共产党二十届三中全会进一步推动改革开放，这将为包括韩国在内的世界各国企业带来更多机遇。

王治林强调，中国持续深化改革、扩大开放，将带来超大规模的市场机会、创新引领的增长机会和高水平开放的合作机会。特别是在中韩经贸领域拥有巨大合作潜力和发展空间。中韩是紧密的合作伙伴，双边贸易和投资均有显著增长，但也面临一些挑战。我们需客观理性看待中国市场，维护产业链供应链稳定，探索数字和绿色经济领域的新合作，并充分利用中韩自贸协定和RCEP等多边协议。中方希望与韩方一道，深化合作，共同迎接新机遇。

本次论坛得到韩国外交部、产业通商资源部、国会外交统一委员会、大韩商工会议所和韩国贸易协会的大力支持。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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