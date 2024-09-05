2024（贵州·仁怀）布鲁塞尔国际烈酒大奖赛比赛现场。人民网 殷韬摄

人民网贵州9月5日电 （殷韬） 9月4日，2024（贵州·仁怀）布鲁塞尔国际烈酒大奖赛第二个比赛日在贵州省仁怀市进行。由122名国际评委和35名中国评委组成的专业评委专家团队继续对2811款参赛样品进行评审，最终从所有参赛样品中评出大金奖、金奖、银奖三大奖项。

在当日比赛的间隙，来自意大利的烈酒鉴赏家，阿尔贝托·比罗洛（Alberto Birollo）接受了人民网的专访。

“在9月3日下午的参观考察酒庄的活动中，我品尝了许多白酒，这次的参观体验非常惊艳。”阿尔贝托介绍自己有30年的调酒经验，他曾经用白酒调制过一些鸡尾酒。“在品尝过多种口味的中国白酒后，我惊喜地发现有更多可供我选择的口味。这让我很感兴趣。”

除了品鉴到不同风味的白酒外，阿尔贝托还表示，他了解到许多关于白酒酿造的历史和工艺。“我看到酿酒师们在按照传统工艺进行操作，同时我也见到了酒庄和工厂里非常现代化和标准化的流程，这些都给我留下了深刻印象。”

意大利烈酒鉴赏家阿尔贝托·比罗洛在接受采访。人民网 殷韬摄

对于中国白酒如何走向世界这个话题，阿尔贝托也提出了自己的看法：“中国各家白酒企业可以向欧洲各国派出经销商或者白酒产业的专业人士，向欧洲消费者介绍什么是中国白酒，并普及白酒的特点及其制作工艺。”同时，他还建议各家酒企可以在欧洲尝试把中国白酒与苹果汁、菠萝汁等结合，就像酱香拿铁、茅台冰淇淋那样，推出更适合欧洲大众口味的新式饮品。

“这次来到中国我度过了一段愉快的时光。我真心期待着中国白酒走向世界。” 阿尔贝托笑着说道。

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