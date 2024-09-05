人民网北京9月4日电（记者李潇、曲颂）9月4日上午，由2024中非合作论坛峰会新闻中心和北京市人民政府新闻办公室主办的“京津冀协同发展”主题采访活动在京举行。来自赞比亚新闻通讯社、肯尼亚广播公司、哈萨克斯坦《诚实报》、吉尔吉斯斯坦NEWS.KG通讯社、“乌兹别克斯坦24”国家电视频道、人民日报社、中国日报社等40余家中外媒体的近60名记者，走进北京城市副中心三大文化设施，全面深入了解北京大运河博物馆、北京城市图书馆、北京艺术中心围绕加快城市副中心建设、构建现代化首都都市圈过程中，在文旅领域的规划建设情况。

9月4日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，走进北京城市副中心三大文化设施（北京大运河博物馆、北京城市图书馆、北京艺术中心），全面了解副中心文旅领域规划建设情况。 人民网记者 李潇摄

活动第一站来到北京大运河博物馆。中外媒体记者在这里听取了博物馆功能分区介绍，参观了展览，纷纷表示展厅功能十分完备，展览充分展现了独特的运河文化。利比里亚国家广播公司记者弗朗西斯·佩雷纳表示，北京大运河博物馆让他了解到了中国厚重的历史文化，对于中国如何一步步发展到今天有了更为丰富的感受，也对非中共享发展机遇有了更深入的理解。“中国经济体量巨大，已经成为全球发展的重要引领者，但仍然坚持与广大发展中国家站在一起，为发展中国家发声，创造机遇带动其他国家发展，这是一种真正的共享精神。”

9月4日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，走进北京城市副中心三大文化设施（北京大运河博物馆、北京城市图书馆、北京艺术中心），全面了解副中心文旅领域规划建设情况。 人民网记者 李潇摄

离开北京大运河博物馆，中外媒体记者来到北京城市图书馆。在这里，记者们分别探访了元宇宙体验馆、24小时阅览区、智能化立体书库等，了解市文旅局和首都图书馆着力打造新一代智慧图书馆，持续推进“书香京城”建设等情况。肯尼亚广播电视公司记者埃里克·比埃贡在馆内注意到书架上有很多关于习近平新时代中国特色社会主义思想的书籍。他表示，《习近平谈治国理政》和《摆脱贫困》等著作已经被翻译成斯瓦希里语在肯尼亚发行。“这些书摆放在图书馆，让广大市民、青少年甚至外国友人阅读非常必要，其中智慧值得传播和传承。”

9月4日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，走进北京城市副中心三大文化设施（北京大运河博物馆、北京城市图书馆、北京艺术中心），全面了解副中心文旅领域规划建设情况。 人民网记者 李潇摄

活动的最后一站是北京艺术中心。该中心是国家大剧院“一院三址”发展格局中的重要一极。其外形设计取自运河古粮仓造型，总建筑面积12.5万平方米，投运后国家大剧院成为全球规模最大的同一城市、同一运营主体的剧院综合体。中外媒体记者们参观了歌剧院、戏剧场、小剧场等场馆，深刻感受到“文化粮仓”的独特魅力。

9月4日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，走进北京城市副中心三大文化设施（北京大运河博物馆、北京城市图书馆、北京艺术中心），全面了解副中心文旅领域规划建设情况。 人民网记者 李潇摄

塞拉利昂《旗帜时报》编辑阿布·巴卡尔·卡格博（Abu Bakarr Kargbo）对记者表示，北京美丽的市容和人民平静祥和的生活令人印象深刻，塞拉利昂与中国都是倡导和谐相处的国家，两国应继续扩大在人文、媒体和环保等领域的交流合作，促进共同发展。多位外国媒体记者也纷纷表示，北京大运河博物馆、北京城市图书馆、北京艺术中心富有特色的场馆建筑、智能便利的基础设施和丰富多彩的文化内容给他们留下了深刻印象，北京城市副中心在推动国际文化交流、繁荣文艺生态、促进京津冀协同发展中的突出表现值得点赞。

(责编：曹欣悦、杨牧)