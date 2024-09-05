新华社新加坡9月4日电（记者刘春涛）新加坡卫生部4日宣布包括边境防控、检测、隔离、治疗和疫苗接种等一系列公共卫生措施，以应对可能的猴痘流行风险。

新加坡卫生部当天发布公告说，已在该国的樟宜机场和实里达机场对所有来自报告猴痘疫情地区的旅客和机组人员实施体温和目视检查。海上检查站也对从猴痘疫情地区抵达的船只实施了检查措施。所有入境旅客须通过新加坡入境卡报告与猴痘相关的症状和旅行史，以便及时发现和追踪潜在病例。

新加坡卫生部将为暴露于猴痘病毒环境的医护人员和猴痘确诊病例的密切接触者等高风险人群提供疫苗。卫生部还要求所有医护人员和医疗机构提高对猴痘病例的警惕，特别是针对猴痘病毒“分支I”毒株的疑似感染者。一旦发现“分支I”毒株感染病例将立即启动接触者追踪，其密切接触者将在政府指定的隔离设施隔离21天。

新加坡卫生部表示，目前没有证据表明健康民众需要佩戴口罩，但良好的卫生习惯有助降低感染风险。

世界卫生组织8月14日宣布，猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。据新加坡《联合早报》8月31日消息，新加坡今年已累计报告13例猴痘病例，其中3例为8月新增，去年全年则有32例。迄今为止，新加坡所有猴痘确诊病例感染的都是重症风险较低的“分支II”毒株。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

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