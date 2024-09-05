新华社卢森堡9月4日电 9月2日至4日，湖北省委常委、宣传部部长琚朝晖率中共代表团访问卢森堡，会见卢议长维斯勒，同卢议会各政党代表及卢森堡市负责人座谈交流，深入宣介中共二十届三中全会精神，围绕中卢关系等交换看法。卢方高度评价中国发展成就和高水平对外开放举措，表示愿继续深化卢中绿色金融、教育科研、旅游文化等领域合作。

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