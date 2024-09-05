新华社北京9月4日电 题：促进共建国家专利技术交流 “一带一路”知识产权合作不断深化

新华社记者宋晨

共建“一带一路”倡议提出以来，我国与共建国家不断加强知识产权合作，促进专利技术交流，知识产权日益成为我国与共建国家创新合作、互联互通的重要载体和桥梁纽带。国家知识产权局4日举行9月例行新闻发布会介绍相关情况。

国家知识产权局国际合作司副司长盛莉介绍，国家知识产权局坚持共商共建共享原则，不断深化“一带一路”知识产权合作，助力高质量共建“一带一路”。目前已深入推进金砖国家、中蒙俄、中非、中拉等多边和小多边框架下的知识产权合作交流。

截至目前，国家知识产权局已与57个共建国家签署了知识产权合作协议，与18个共建国家和地区知识产权机构开展专利审查高速路（PPH）合作，成为10个共建国家专利合作条约（PCT）专利申请的国际检索单位和国际初步审查单位。

“统计数据显示，我国与共建国家之间专利活动日趋活跃、双向往来不断加强，数字和绿色创新合作不断迈上新台阶。”国家知识产权局办公室副主任梁心新说。

梁心新介绍，我国企业参与共建“一带一路”热情持续高涨。2013年至2023年，我国企业在共建国家及相关组织累计专利申请量和授权量分别达7.0万件和3.5万件，保持了20%以上年均增速。

同时，共建国家在华专利申请也呈现持续活跃态势。2013年至2023年，共建国家在华累计专利申请量和授权量分别达28.5万件和18.2万件，年均增速分别为5.6%和8.0%。截至2023年底，共建国家企业在华专利有效量达15.3万件。

近年来，我国持续开展以“一带一路”知识产权合作为代表的国际合作，不断完善全球知识产权伙伴关系网络。盛莉介绍，目前我国已与全球80多个国家和地区建立稳定合作关系，正在实施的知识产权合作协议超200份，构建起多边、周边、小多边、双边“四边联动、协调推进”的知识产权国际合作新格局。

国家知识产权局深入推进中美欧日韩、金砖国家、中日韩、中欧、中国—东盟、中国—中亚等知识产权合作机制，促进中美欧日韩知识产权五局合作机制优化调整，持续推动在人工智能、绿色技术等领域的合作取得务实成果。

第三届“一带一路”知识产权高级别会议将于9月11日至13日举办。梁心新介绍，本次会议将在专利、商标、地理标志、版权四个领域推动开展一批务实合作项目，促进“一带一路”知识产权合作提质升级、深化拓展。

“2016年和2018年，我们与世界知识产权组织及国内有关部门先后举办两届‘一带一路’知识产权高级别会议。”盛莉说，“一带一路”知识产权合作机制成为共建“一带一路”倡议下的专业领域多边对话合作的重要平台之一，共建“一带一路”倡议在知识产权领域得到广泛认同。

“会议期间，我们将与参会共建国家及组织开展20余场双边会谈，签署10余份知识产权合作协议。”盛莉说，会后还将发布《第三届“一带一路”知识产权高级别会议主席声明》。

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