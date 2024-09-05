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“投资中国就是投资未来” 梅赛德斯-奔驰宣布对华增资

2024年09月05日08:51 | 来源：新华网
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新华社法兰克福9月4日电（记者单玮怡）德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司4日宣布，计划与中国合作伙伴共同在华投资超140亿元人民币，进一步丰富乘用车和轻型商务车的本土化产品阵容，继续加速技术创新和重磅产品在中国落地。

梅赛德斯-奔驰集团在当天发布的新闻公告中表示，根据规划，计划与中国合作伙伴共同对乘用车和轻型商务车业务分别投资超过100亿元人民币和40亿元人民币。另外，集团转型的战略布局、先进的技术创新和最新重磅产品都将继续以“中国速度”加速在华落地。

公告说，梅赛德斯-奔驰将进一步参与北京、福州及周边地区的高端制造业、新能源汽车、智能网联汽车及相关产业链发展，为当地新质生产力和产业集群发展注入新动能。

梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松说：“中国市场是梅赛德斯-奔驰集团全球战略的重要支柱，也是我们电动化转型和科技创新的重要驱动力。”

该集团表示：“投资中国就是投资未来。这里不仅有我们全球最大的汽车市场、最年轻的客户群体，还有完善的产业链、充满创新活力的人才，这些都给我们不断带来发展机遇。”

据介绍，经过梅赛德斯-奔驰在华20多年本土化发展，中国有着全球最大的梅赛德斯-奔驰乘用车制造基地，以及除总部德国之外覆盖领域最全面的研发网络。梅赛德斯-奔驰近年来持续加大在中国的研发投入，过去五年的投入总计达105亿元人民币。

梅赛德斯-奔驰集团表示，期待通过投资持续扩大在华布局，与行业领先的中国合作伙伴携手，在智能网联汽车、新能源等领域扩大合作，继续助力中国汽车产业的长期发展。

(责编：艾雯、张悦)

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