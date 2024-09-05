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身边的中非故事——

“中国企业正在帮助我们摆脱贫困与落后”

人民网记者 黄炜鑫 邹松
2024年09月05日08:50 | 来源：人民网-国际频道
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“今年的玉米又丰收啦，产量比去年还高呢！”7月，刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市英格村村民穆伦巴·卡沙拉·索朗热满脸汗水，却也笑容满面，从秸秆上掰下来了两颗又大又饱满的玉米后开心地说道。

英格村村民收获玉米。郑化祥摄

英格村村民收获玉米。郑化祥摄

在英格村，数十公顷玉米地一望无际，密密麻麻地连成一片枝叶婆娑的海洋，随风涌动着金色的波浪，处处呈现出一派喜人的丰收景象。人们忙不迭地穿梭在玉米丛中掰玉米、运玉米，玉米穗在田野堆出一个又一个小山包；围坐在地头，麻利地剥着玉米包衣，塞满一个又一个鼓鼓囊囊的袋子，欢声笑语回荡在田间地头。

玉米是当地民众的主要食物之一，许多村民都以种植玉米为生。然而，由于当地村民农业知识欠缺，耕作方式陈旧，特别是很多贫困家庭没有钱买种子、买化肥，甚至连基本的犁、耙等农业器械都没有，导致农作物产量极低，根本无法满足当地村民的生活需求。索朗热和丈夫共抚育了9个孩子，过去一家靠种植2公顷木薯为生，十种九不收，不仅吃不饱饭，也供不起孩子们上学。

2021年8月，在广泛征求当地政府与周边社区意见的基础上，华刚矿业股份有限公司（华刚矿业）与社区签署社会责任书，将玉米种植扶持作为履行社会责任的重要项目列入规划，着力重点推进实施。该项目从2022年开始分三年三个阶段实施，帮助卡巴达社区、英格村、马本多村、穆塔卡村、比瓦亚村等当地5个村庄完成500公顷的玉米种植任务。截至目前，累计捐赠优质玉米种子1.25万公斤、尿素等化肥20万公斤，以及各类农业机具，包括拖拉机、播种机、农药喷雾器等。

华刚矿业向当地社区捐助农业机械。郑化祥摄

华刚矿业向当地社区捐助农业机械。郑化祥摄

“我还学会了科学的种植方法，要按照行距、株距要求分行种植，同时注重科学洒药、施肥。”索朗热向记者介绍着种植方法，“非常有用。出苗率和出苗质量都很好，玉米比前者优质又高产。”据介绍，华刚矿业专门聘请了5名农业技术专家，定期给村民讲授犁地、耙地、播种、化肥及农业机具使用、收获等知识，专家还经常深入田间地头，对村民进行手把手地培训。

华刚矿业向当地村民捐助玉米种子。郑化祥摄

华刚矿业向当地村民捐助玉米种子。郑化祥摄

“中国企业正在帮助我们摆脱贫困与落后。”英格村村长兼绿路社区发展委员会主席木巴卡·穆桑古·乔治格外感动，“华刚矿业不仅给我们送来了玉米种子和化肥，还为我们带来了先进的农业机械设备，聘请了农业专家进行知识培训，让我们接受到机械化、现代化的农耕方式，感受到中国农业管理的先进理念，这对我们村子、社区乃至社会的进步意义重大。”

华刚矿业向当地村民捐赠玉米种子及化肥。郑化祥摄

华刚矿业向当地村民捐赠玉米种子及化肥。郑化祥摄

“以前吃不饱，现在吃得好。”索朗热脸上堆满了笑容，与记者分享着家里的变化，“玉米连续两年获得好收成，孩子也去上学了，全家人添了新衣，家里置办了家电，过上了好日子。”

英格拉村也发生了很大变化。据乔治介绍，如今一些背井离乡的人，也闻讯赶回垦荒种地，表示愿意自己投资种植玉米的村民也越来越多，多年抛荒的土地披上了绿衣。附近村庄的村民也慕名而来求教科学种植方法，有的干脆搬迁到英格村来学习。“村子越来越热闹了。”

英格村村民在玉米地里锄草施肥。郑化祥摄

英格村村民在玉米地里锄草施肥。郑化祥摄

又一个新的播种季即将来临。乔治正领着村民紧张有序地耕地、耙地，为即将到来的雨季抢播做好准备。谈起未来，乔治更是雄心勃勃，希望在中国企业的帮助下，全村有一天能种500公顷，甚至1000公顷玉米，让村民远离饥饿，人人实现饱暖。

（摄像：肖文勇 图片：郑化祥）

(责编：王禹蘅、杨牧)

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