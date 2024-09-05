纵观世界，冲突环生。中东地区的冲突在国际新闻中占据大量版面，特别是以色列对加沙地带发动长时间的攻击。在欧洲，俄乌冲突持续不断，双方都认为这场冲突关乎本国的生死存亡。

面对这两起冲突，美国这个所谓的“超级大国”不仅不出手制止，反而还在火上浇油。

美国给以色列提供物资、军事、政治和外交支持。且不谈以色列是否有意“绑架”美国战略利益，从而推动这场冲突延续，显而易见的是，以色列的目标是维持自己在该地区的主导地位，为了达到这个目的，它不惜牺牲和平和正义，诉诸武力胁迫，甚至发动冲突。

乌克兰危机中包括美国和北约在内的所有主角，比起和平，它们更想要一场胜利。我们很难从各方的媒体宣传中判断真实的战场形势，但可以肯定，短时间内战事不会结束，反而甚至可能进一步加剧。达成和平需要做出艰难抉择和妥协，至少在今年年底美国大选前，恐怕没人有工夫去琢磨这事。因此，目前来看，通往和平的路在何方尚不明晰。

在这种形势下，我们就可以来看看中国外交在今年7月底整的两个“大活”究竟有何意义了。

第一件事是中国促成包括哈马斯和法塔赫在内的巴勒斯坦各派别达成和解。据报道，经过“漫长谈判”，巴勒斯坦14个派别代表于7月23日共同签署《北京宣言》，承诺各派将加强团结，弥合分歧。

了解历史的人不难看出，这并非易事，巴勒斯坦长期以来的内部分裂使得西方对《北京宣言》多持怀疑态度。但事实上，自去年10月以来，情况已经有所转变。以色列的强势打击凸显了巴勒斯坦内部保持团结的必要性。分析普遍认为，“分而治之”是以色列对巴策略的一部分，尽管这一观点还未完全被政治家们接受。最近，国际舆论，包括西方舆论，大部分已转向支持巴勒斯坦。

着眼未来，促进巴勒斯坦团结合作的举措意义重大。中国朝着正确方向迈出了重要一步，为加强巴勒斯坦的团结发挥了关键作用，这正是一个可持续的解决方案所必需的。

第二件事是乌克兰外长访华。

俄乌冲突背后各国的角力关系与巴以冲突完全不同。虽然中俄两国始终保持着良好的关系，但究竟中国有多大能力对俄罗斯施加外交影响尚不明确。相比之下，中国与乌克兰的关系显然不如中俄关系，但中国仍然在冲突中保持中立。不过，乌克兰外长访华意味着中国确实有进行斡旋的空间。

推进俄乌双方达成和平绝非易事。战场上的冲突没有减弱的迹象，乌军最近不断进攻俄罗斯领土，似乎表明乌克兰领导层已经下定决心要把战火烧到俄罗斯本土。此外，俄乌冲突的参与方其实远非只有俄罗斯和乌克兰，这一事实让实现和平的条件变得更为复杂。

无论在中东还是乌克兰，通往和平的道路都漫长曲折，这更加凸显了通过外交和对话努力实现和平的重要性。随着时间的推移，外交对话将为冲突双方创造妥协的空间，增加实现和平的可能性。

这听起来好像并不是什么雄心勃勃的“大目标”，但现在正是全球南方国家，尤其是中国，尽其所能提出与美西方国家不同解决方案的时候。

中国近期的外交努力得到了世界多地的广泛支持。持续的冲突表明西方霸权仍然根深蒂固，幸而全球南方的崛起为逐步消除和平面临的障碍带来了希望。

图片来源：中国日报

本文原文发表在中国日报国际版，原标题为 "Right alternative"

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