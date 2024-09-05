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【透视】新调查：多数美国人视通胀和无家可归成最严重问题

2024年09月05日08:44 | 来源：中国日报网
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国会山网站报道截图

国会山网站报道截图

中国日报网9月3日电 国会山网站近期报道，根据一项新的调查，大多数美国人将通货膨胀和无家可归列为“非常严重”的问题。

调查发现，通货膨胀连续第三年成为美国选民心中“非常严重”的问题之首，有67%的人表示这一问题将成为2024年大选的重大关切。去年的类似调查显示，68%的美国人认为通货膨胀是一个严重的问题，而2022年这一比例为64%。

在调查的32个话题中，无家可归和债务紧随其后，各有59%的人认为这是严重的问题。调查发现，在2023年，60%的美国人认为无家可归是一个严重的问题，而52%的人认为债务是一个严重的问题。

民意调查人员还指出，在过去12个月中，人们对非法移民的担忧有所增加。非法移民是此次总统选举中最受关注的议题之一，有53%的受访者表示对此问题感到担忧。2023年，这一问题的支持率为49%，2022年则为43%。

两党选民对国内最紧迫问题的看法存在差异。根据调查，对于民主党人来说，枪支暴力排在首位（81%），其次是气候变化（75%）、贫困（70%）、无家可归（70%）以及缺乏医疗保障（66%）。

对于共和党人来说，通货膨胀是最大的问题（89%），其次是非法移民（86%）、债务（66%）和毒品滥用（66%）。

舆观调查（YouGov）于8月7日至10日对1138名成年人进行了调查，误差范围为4个百分点。

(责编：艾雯、张悦)

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