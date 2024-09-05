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2.35万㎡！中国援建的非洲疾控中心总部大楼有多现代化？

2024年09月05日08:39 | 来源：央视新闻客户端
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几内亚是全球疟疾最严重的20个国家之一。从去年9月开始，第三十批援几内亚中国医疗队一直在几内亚首都科纳克里，为提升那里的医疗水平努力着。

第三十批援几内亚中国医疗队队长 宋现涛：在传染病方面，中国医疗队为非洲当地医护人员提供诊断、治疗、护理和预防措施的培训，包括穿戴个人防护装备、处理感染患者、管理隔离患者隔离区以及快速识别和报告疑似病例。这些培训提升了当地医护人员在面对高危传染病时的应急能力。

援建非洲疾控中心总部大楼，是数十年来中非公共卫生合作的一个缩影，也是中非合作的典范。位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴非洲疾控中心总部项目，2023年1月1日竣工。总建筑面积2.35万平方米，建设项目包括可容纳400余人的办公楼、配有3种等级共10个实验室的实验楼等，是非洲大陆第一个拥有现代化办公和实验条件、设施完善的全非疾控中心。

在位于非洲疾控中心八层的应急指挥大厅里，巨大的显示屏显示着新型冠状病毒、猴痘、埃博拉、登革热等传染病数据，配套设置有数据采集系统，可以让疾病数据第一时间上传到应急指挥大厅，确保数据实时更新，为疾控决策提供依据。

(责编：艾雯、张悦)

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