尽管一些西方国家一直试图干扰中国对非洲投资,就所谓的治理标准、透明度、债务可持续性以及环境影响等提出种种“担忧”,但在中国及大多数非洲国家眼中,中非关系友好合作、相互扶持、互利共赢的本质始终如一。

于中国而言,非洲是重要的发展合作伙伴,非洲大陆资源丰富、市场广阔,经济发展机遇充沛,投资潜力更是十足,中国与非洲国家的交往已经成为了南南合作的典范,面对西方的剥削与压迫,彰显了发展中国家的团结。

于大多数非洲国家而言,中国是珍贵的伙伴,中国向非洲提供了贸易机遇、基础设施投资以及对发展的多样化支持,与将非洲视为前殖民地的国家们更是不同。那些国家对非洲的援助通常都附带条件,且存在剥削利用的性质。

成立于2000年的中非合作论坛已经成为中非关系发展的一个重要推动力量。论坛是中非集体对话的重要平台,助力中非在包括贸易、投资、基础设施开发、工业化、农业、医疗健康、教育以及文化交流等在内的一系列广泛领域加强了合作。

中非合作论坛促进了中非双边贸易的增长,而中国对非洲在包括公路、铁路、港口以及能源设施等在内的基础设施项目投资,也推动了许多非洲国家的经济发展。

数据显示,中国已经连续15年稳居非洲最大贸易伙伴,2023年中非贸易额达到2821亿美元,截至2023年底,中国对非直接投资存量已超过400亿美元。

中非合作论坛还通过推动教育、医疗卫生、人力资源开发等领域的合作,帮助非洲提升了能力建设。中国为非洲学生赴中国各大高校学习提供了奖学金,并为非洲各领域专业人才的培训项目提供了支持。

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。今年的论坛会议也是中非合作论坛第四次以峰会的形式举办,峰会期间,论坛50多个非方成员领导人、非洲地区组织和国际组织代表将齐聚北京,与中方共同就本次峰会主题“携手推进现代化,共筑高水平中非命运共同体”开展探讨。中非双方均认为,这将是巩固中非友谊、深化务实合作,并在推进南方国家合作方面发出强音的一次重要契机。

预计中国领导人将在本次论坛峰会开幕式上发表主旨演讲,并将阐述推动中非关系发展的新思路与新主张,宣布中非务实合作的新行动与新举措。

本次参会的领导人们还将签署《宣言》和《行动计划》两份成果文件,为未来三年中非高质量合作的实施定下基调。领导人们还将出席四场高级别会议,分别围绕治国理政、工业化和农业现代化、和平安全、高质量共建“一带一路”四大议题展开。

面对西方对中非合作的抹黑,最好的反驳便是在改善非洲人民的民生与福祉方面持续取得坚实进展。所谓中国对非洲基础设施贷款经济上行不通、可能导致一些非洲国家陷入债务困境的指控,已经被证明是出于政治意图的攻击,因为数据也显示,非洲国家债务的主要债权方其实是西方的私营机构,他们还向非洲国家收取高额的贷款利息。

面对危机与挑战增多、动荡不安的当今世界,中国与非洲国家间展现的团结一致与强劲合作势头,不仅可以为世界注入更多确定性和信心,也可以为解决全球发展、治理和信任赤字提供方案。鉴于此,2024中非合作论坛峰会自然是全球瞩目的焦点。

本文编译自《中国日报》9月4日社论

