9月4日至6日，2024年中非合作论坛北京峰会举行。多国驻华大使在接受海外网采访时表示，2024年中非合作论坛北京峰会期间，非洲的工业化、非洲农业现代化、人才培养和扶持初创企业等问题将得到充分讨论。

埃塞俄比亚驻华大使塔费拉·德贝·伊马姆（陆宁远/摄）

埃塞俄比亚驻华大使塔费拉·德贝·伊马姆表示，中非合作论坛第八届部长级会议上通过的《达喀尔行动计划（2022—2024）》，期望在此次北京峰会期间对其进行全面评估，总结经验，找出强项，并确定需要改进的领域。2024年中非合作论坛北京峰会上，将通过《行动计划》等成果文件，规划中非未来3年高质量合作实施路径，这将为非中友谊的延续提供动力。在这方面，期望中非合作“九项工程”的强势尽头能够得到保持。

加纳驻华大使温弗雷德·哈蒙德（吴正丹/摄）

加纳驻华大使温弗雷德·哈蒙德认为，2024年中非合作论坛北京峰会将更务实地解决非洲面临的许多挑战。非洲国家应该把他们希望与中国合作、通过伙伴关系能够解决的事项带到北京峰会进行讨论，从而实现自力更生，并为其他国家的发展做出贡献。

纳米比亚驻华大使伊莱亚·乔治·凯亚莫（陆宁远/摄）

纳米比亚驻华大使伊莱亚·乔治·凯亚莫表示，希望2024年中非合作论坛北京峰会能够顺利进行，期待非中年轻人朝着同一个方向努力，学习老一代的合作精神，共同推动发展，使未来国家社会更加繁荣。

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