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美国佐治亚州高中枪击事件嫌疑人为该校学生

2024年09月05日08:31 | 来源：新华网
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　　新华社纽约9月4日电（记者谭晶晶）美国佐治亚州调查局官员4日说，当天发生在该州巴罗县一所高中的枪击事件嫌疑人为该校一名14岁学生。这名嫌疑人被逮捕，并将被视作成年人接受审讯。

　　这起枪击事件4日上午发生在巴罗县温德市阿巴拉契高中，距佐治亚州首府亚特兰大约72公里。枪击造成两名教师和两名学生死亡，9名伤者被送往当地医院接受救治。一名医院发言人说，还有5人因出现惊恐症状就医。

　　佐治亚州调查局局长克里斯·霍西在当天下午的新闻发布会上说，枪手为阿巴拉契高中14岁学生科尔特·格雷，他开火后遭遇校警，很快向警方投降。格雷将被指控犯有谋杀罪，并将被视作成年人接受审讯。警方将对其作案动机等进行调查。

　　阿巴拉契高中约有1900名学生，事发后这所高中被封锁。巴罗县所有学校本周余下时间将关闭。附近的亚特兰大市警方也加强了对学校及周边区域的巡逻。

　　美国总统拜登当天发表声明，向因“无谓的枪支暴力”而丧生的人表示哀悼。他说，这起事件提醒人们枪支暴力如何持续撕裂美国社区。拜登还呼吁立法者禁止攻击性武器和高容量弹匣，加强枪支安全存放，对持枪人进行背景调查，并取消对枪支制造商的豁免权。

　　枪支暴力是困扰美国社会的顽疾之一。据美国“枪支暴力档案”网站数据，美国今年已发生385起造成至少4人死伤的大规模枪击事件。

(责编：刘叶婷、张悦)

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