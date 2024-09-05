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观察中国、感知中国 非洲记者关注峰会进展 感受传统非遗魅力

2024年09月05日08:30 | 来源：央视网
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央视网消息：2024年中非合作论坛北京峰会已经吸引超过3000名中外记者注册报名，创历届新高。与会非洲国家记者不仅关注峰会进展，更通过峰会感知中国，观察中国发展。

用料讲究、结构精巧的哈氏风筝，独具北京特色的景泰蓝花瓶……在中非合作论坛峰会新闻中心的非遗互动体验区，一件件精美的中国工艺品展示着东方美学的独特韵味。

非遗传承人的现场讲解、记者们的尝试体验，更让大家直观感受中华传统文化的魅力。

吉布提《民族报》记者萨利·易卜拉欣·拉亚尔表示，中国文化绚丽多彩，非常棒，非常独特。

来自吉布提的萨利·易卜拉欣·拉亚尔第一次来到中国，感叹于中国的进步，此次峰会给了他一个了解中国的绝佳机会。

萨利·易卜拉欣·拉亚尔认为，中国尤其在数字化、科技方面进步迅速。作为记者，他希望将在这里看到的、了解到的介绍给吉布提的人民，能够让非洲国家了解并且借鉴中国的发展模式。

在新闻中心，除了体验传统非遗项目和“古老中国”相遇，在现场也安排了一些特别的“中国礼物”。这些文创产品都是利用回收资源制作而成，例如这个手机包的制作原料就是回收来的苹果皮。

废弃的塑料瓶变为印有故宫藏品样式的丝巾，咖啡渣成为日常使用的花盆……60款来自故宫的环保文创产品以“零废弃”为主题，在保留中国传统文化底蕴的基础上，突出功能性与可持续性。记者们感叹于“中国创意”，更以此了解其背后的中国绿色发展理念。

布隆迪《新生报》记者尼姆博纳·阿尔弗雷德表示，此次峰会期间，中非双方将探讨许多议题，涉及中非合作之间的方方面面，在布隆迪就有许多中国的项目。此次我们不仅报道峰会，更有机会观察中国的发展，这里的一切都给了我很大的惊喜。

索马里国家新闻通讯社记者卡达尔·阿韦斯·哈桑称，他非常期待报道此次峰会，因为这也是近年来中国举办的最大规模主场外交。此外，中国的文化、中国的发展特别是基础设施领域的经验，他都很感兴趣。非洲国家可以学习中国的这些经验，实现更好的发展。

(责编：艾雯、张悦)

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