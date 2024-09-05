新华社伦敦9月4日电（记者章博宁）根据英国伦敦格伦费尔大楼火灾调查组4日发布的最终调查报告，英国政府、企业、监管机构等对这起重大火灾负有共同责任。

位于英国首都伦敦肯辛顿区的格伦费尔大楼2017年6月14日发生大火。由于楼外墙面使用了易燃材料，大火迅速蔓延并吞噬这栋24层高的居民楼，最终导致72人死亡。这是英国自第二次世界大战以来最严重的一场火灾。

4日发布的这份约1700页的最终调查报告认为，政府2016年就已充分知晓这种外墙材料会给建筑尤其是高层建筑造成安全隐患，但没有主动作为。在面对消防安全问题以及外界对于建材风险的关切时，政府官员表现出“自满”“抵触”“轻视”的态度。

报告说，这场火灾反映出建材制造商“不诚实”、监管机构“无能”以及消防部门“救援指挥不力”等问题。其中，建材制造商蓄意操纵材料检测流程，歪曲检测结果，对该产业市场造成误导。

格伦费尔大楼火灾调查组负责人马丁·穆尔-比克表示，这场大火造成的所有死亡都是可以避免的，而理应为大楼安全负责的机构“严重辜负了”楼内住户。

调查报告发布后，英国首相斯塔默代表政府道歉，并承诺政府将研究调查报告提出的58项建议并做出回应。

一个由格伦费尔大楼火灾遇难者家属和幸存者组成的联合会同日发表声明，指责政府让相关企业有机可乘，并希望政府能够“改掉旧习惯”，尽快落实报告中的建议。

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