新华社安卡拉9月4日电（记者熊思浩）土耳其总统埃尔多安4日表示，土耳其和埃及两国在巴勒斯坦问题上有着共同立场。

埃尔多安当天在首都安卡拉与到访的埃及总统塞西就双边关系和巴以局势等问题举行会谈，并共同主持两国高级别战略合作委员会成立会议。随后，两国领导人共同见证签署了一系列合作文件。

埃尔多安在会谈后的联合记者会上说，巴勒斯坦问题是两国领导人会谈的首要议题。两国一致认为，以色列应首先停止对加沙地带的袭击，进而在加沙地带实现永久停火。两国领导人同意定期举行会谈，以寻找解决地区热点问题的办法。

埃尔多安表示，塞西此访是进一步推动两国关系的又一举措，“我们正在不断加强两国之间根深蒂固的关系”。他表示，土埃两国正朝着未来5年双边贸易额达到150亿美元的目标稳步迈进。

塞西在记者会上说，埃及和土耳其一致呼吁加沙停火，并敦促以色列结束在约旦河西岸的暴力冲突。

塞西说，埃及和土耳其有许多共同点，两国之间的合作正在增加。他表示，埃尔多安今年2月对埃及的访问为两国关系的发展提供了动力。

2013年埃及前总统穆尔西下台后，埃及和土耳其关系恶化，两国下调了外交关系级别。2021年开始，埃土两国高级别外交官员展开磋商。去年7月，埃及和土耳其恢复两国外交关系至大使级并互派大使。今年2月，埃尔多安时隔十余年后首次访问埃及。

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