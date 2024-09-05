本报记者 黄炜鑫

中国援助卢旺达农业技术示范中心在当地推广菌草等技术，帮助成立食用菌生产企业和合作社。图为卢旺达首都基加利的一家食用菌工坊里，一名工人在展示菌袋。

新华社记者 董江辉摄

在出席2024年中非合作论坛北京峰会之际，卢旺达总统卡加梅接受本报记者采访表示，卢中相互尊重、平等相待，在基础设施建设、减贫、农业、经贸、绿色发展、数字化等领域务实合作成果丰硕。期待非中进一步加强新兴领域合作，继续造福非中人民。

卡加梅多次访华，并曾出席2006年和2018年中非合作论坛北京峰会。“中非合作论坛是深化非中伙伴关系的重要平台。”卡加梅表示，中方提出的真实亲诚对非政策理念和正确义利观在卢旺达产生强烈共鸣。事实证明，中国是非洲可靠的朋友和伙伴，始终支持非洲发展，不强加自己的意愿，包括卢旺达在内的非洲国家寻求不断深化对华合作。

“近年来，卢中合作取得了实实在在的成果，特别是在减贫、基础设施建设等领域。”卡加梅说，中国已成为卢旺达最大的贸易伙伴之一，两国在农业、绿色发展、数字化等领域合作不断深化。“共建‘一带一路’合作为卢旺达完善基础设施、促进可持续发展发挥了重要作用。”卡加梅举例说，首都基加利等地区的道路、穆桑泽职业技术学院、那巴龙格河二号水电站等项目对卢旺达改善民生福祉、推动经济增长产生了积极影响。期待卢中进一步释放数字经济、可再生能源、农业现代化等领域合作潜力。

卡加梅曾到访北京、上海、深圳等地。他表示，中国式现代化取得了突出成就，中国基础设施和技术领域的发展规模、现代化程度尤其令人印象深刻。“中国发展道路为卢旺达提供启迪。”卡加梅认为，历史上，卢旺达和中国都克服了众多挑战，实现了巨大发展，在治国理政方面都重视长远规划、社会稳定和人民福祉等。他认为，卢旺达要在充分考虑本国文化、社会、经济等现实基础上借鉴中国经验，走出适合本国国情的现代化道路。卢旺达未来将发展创新、技术和高价值产业驱动的多元化经济，成为维护和平、促进可持续发展和区域经济一体化的重要力量，为非洲大陆发展进步作出贡献。

卡加梅认为，所谓“债务陷阱”“新殖民主义”等论调毫无根据，是对非中合作本质的误解。卢中、非中关系建立在相互尊重和共同利益的基础上，卢旺达等非洲国家会根据务实合作成果评估与中国的关系。“我们的合作方式建立在尊重主权、自力更生、追求共赢基础上。”卡加梅强调。

“随着全球南方在国际事务中的声音越来越响亮，非中有必要继续加强团结合作。”卡加梅赞赏中方始终强调是全球南方的一员，永远属于发展中国家，致力于维护发展中国家利益。他期待非中共同努力，发出全球南方的集体声音，倡导建立更加公正合理的国际秩序。

“卢旺达风景秀丽，旅游资源丰富，人民热情好客，我们欢迎更多中国游客前来。”卡加梅表示，期待两国加强文化、教育和旅游合作，增进相互理解，促进民心相通。

《 人民日报 》（ 2024年09月05日 07 版）

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