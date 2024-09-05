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“创新、有效、务实的合作机制”

——访加蓬总统恩圭马

本报记者 黄炜鑫
2024年09月05日07:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　在加蓬利伯维尔职业教育培训中心，中方教师在开展电子电工专业师资培训。
　　中航国际供图

　　加蓬总统恩圭马在赴华出席2024年中非合作论坛北京峰会之际接受本报记者采访表示，加中两国相互信任、真诚相待，互利合作成果丰硕。期待峰会深化加中经贸投资、基础设施建设等领域合作，促进非洲自由贸易区建设，推动构建高水平非中命运共同体。

　　恩圭马表示，加中传统友好，在基础设施建设、农业、医疗卫生、教育、数字经济等领域合作结出累累硕果。双方经贸往来密切，中国已连续11年成为加蓬第一大贸易伙伴，不少中国企业在加投资兴业。在中企帮助下，加蓬成为中部非洲率先启动5G技术测试的国家。天津市人民医院与加蓬麦伦医院建立对口医院合作机制，加强医疗技术交流，为加蓬人民健康事业提供支持；中国正在建设的农业技术示范中心将推广先进实用的农业技术，助力加蓬减贫惠民。“尤其是在职业培训领域，中国政府提供优惠贷款帮助加蓬建设了3家先进的职业培训中心，为年轻人提供能够适应劳动力市场需求的现代化教育，为加蓬培养了更多人才。”

　　“共建‘一带一路’为非洲国家发展提供机遇，进一步深化了加中、非中合作。”恩圭马表示，共建“一带一路”打造了包容性发展模式，提升了非洲国家基础设施建设水平，促进互联互通，带来大量投资，推动了经济增长。“中国提供优惠贷款、中企承建的让蒂尔港—翁布埃公路，帮助让蒂尔港市告别了无陆路对外联系的历史。”恩圭马说，让蒂尔港市是加蓬重要城市，以前只能通过海运或空运对外联系，让蒂尔港—翁布埃公路项目的建成有力改善沿线交通环境，拉动沿线地区经济发展。

　　恩圭马表示，非中合作互利共赢，源于非中建立在真诚、务实、团结、互信和相互尊重基础上的长期友好。近年来，非中在公路、铁路、港口、能源等基础设施建设领域共同实施许多重大项目，取得了丰硕成果，推动非洲工业化进程。“中国是我们最友好的伙伴。中国没有给我们设任何陷阱，也没有给我们施加任何压力。”恩圭马驳斥了所谓“债务陷阱”的说法。

　　“中非合作论坛是创新、有效、务实的合作机制，有助于巩固和密切非中关系，构建高水平非中命运共同体。”恩圭马表示，他期待在峰会上与中方进一步加强经贸投资、基础设施建设等领域合作，促进国家发展、改善人民生活，还将通过峰会期间举行的加中经济论坛，向中国企业宣介加蓬独特的投资资源。他也期待中方支持非方加快非洲自由贸易区建设的更多举措。

　　中国通过自主探索，成功走出了一条具有本国特色的中国式现代化道路，取得了伟大历史成就。恩圭马说：“中国发展道路给非洲国家带来极大鼓舞。”

　　“中国始终坚持多边主义。”恩圭马表示，中方提出共建“一带一路”倡议和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，致力于构建人类命运共同体，加方支持并积极参与这些倡议。非中在打击恐怖主义、应对气候变化、维护多边主义等诸多议题上有共同的目标，将继续紧密协作，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，为建设一个更加美好的世界而共同努力。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月05日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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