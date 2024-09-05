本报记者 郝瑞敏

由中企承建的毛里塔尼亚阿塔尔—提季克贾公路第三标段一景。

中国驻毛里塔尼亚大使馆供图

“非中领导人将本着友好、互利、共担责任、命运与共等原则，围绕‘携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体’这一主题共叙友情、共商合作、共话未来，将非中友谊与合作提升到更高水平。”在2024年中非合作论坛北京峰会举行之际，毛里塔尼亚总统加兹瓦尼接受本报记者采访表示，希望以此次峰会为新起点，非中双方继续在减贫、经贸、农业、绿色、数字等领域开展卓有成效的务实合作。

“作为非盟轮值主席，我高度赞赏中方对非政策坚持团结合作、互利共赢，助力非洲发展。”加兹瓦尼表示，习近平主席提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，旨在深化非中关系，开辟合作新局面，有效促进非中双方共同发展。“非中关系建立在合作、友谊的基础上，实现了长期稳定牢固发展，并将迈向光明的未来。”

“自中非合作论坛成立以来，非中共同实施了富有成效的合作规划，双方经贸合作长足发展，中国对非投资大幅增长。”加兹瓦尼表示，中国是毛里塔尼亚最大的贸易伙伴国，双方建立在互利共赢和相互尊重基础上的合作积极务实、多元开放。两国在共建“一带一路”倡议、《中非合作2035年愿景》等框架内深化合作，在基础设施建设、渔业、旅游、卫生、教育、荒漠化防治和数字经济等领域取得丰硕成果，为毛方在减少贫困、促进粮食安全等方面作出重要贡献。共建“一带一路”为毛里塔尼亚架起了桥梁、铁路等经济发展通道，为其发挥地理位置优势、挖掘发展潜力带来广阔机遇。

“非洲国家决心充分利用自身资源禀赋，增强自身能力建设，迈向现代化和创新型国家。”加兹瓦尼说，“我们高度赞赏中方提出的‘支持非洲工业化倡议’‘中国助力非洲农业现代化计划’‘中非人才培养合作计划’等3项对非合作新举措。”

“毛里塔尼亚与中国传统友好，两国政党长期保持良好关系。”加兹瓦尼表示，在中国共产党领导下，中国通过自主探索，成功走出了一条中国式现代化道路。“我参观过的一些中国城市，都呈现出快速发展的现代化景象。”加兹瓦尼说，中国的成功经验将激励非洲国家实现非盟《2063年议程》，启迪广大发展中国家积极探索符合自身特点的发展道路。

“习近平主席不仅带领中国取得巨大进步，也始终支持维护国际公平正义和各国共同发展。”加兹瓦尼表示，习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，有利于促进各国合作与和平，推动建立更加公正合理的国际秩序。

“中国着力推进高质量发展和高水平对外开放，积极发展合作伙伴关系，开辟了通往繁荣安全、全面发展的道路。”加兹瓦尼强调，非洲国家渴望加强团结，推进多边合作。非中支持多边主义，完善全球治理体系，维护全球金融体系稳定，实现和平安全，将为构建人类命运共同体贡献力量。“我们高度赞赏中方始终是全球南方的一员，希望中国引领全球南方加强团结合作。”

《 人民日报 》（ 2024年09月05日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)