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“中国是非洲发展道路上的可靠、坚定伙伴”

——访刚果（金）总统齐塞克迪

本报记者 黄炜鑫
2024年09月05日07:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　在中企投资建设的刚果（金）布桑加水电站中控室内，工作人员在监控设备运行状态。
　　余立强摄

　　“事实证明，中国是非洲发展道路上的可靠、坚定伙伴。”刚果（金）总统齐塞克迪在赴华出席2024年中非合作论坛北京峰会之际接受本报记者采访表示，近年来，非洲与中国的合作取得显著进展。在中非合作论坛框架下，双方在基础设施建设、工业、卫生、教育等领域合作取得丰硕成果。期待非中进一步加强在可再生能源、粮食安全、信息技术、职业培训、人文交流等领域合作，助力非洲国家实现包容性增长与可持续发展。

　　齐塞克迪表示，近年来，他与习近平主席保持密切交往。习近平主席在推动加强非中关系、深化非中合作方面发挥着关键作用。“习近平主席是一位坚定的领导人，致力于推动构建非中命运共同体。”齐塞克迪说。

　　“中非合作论坛为构建非中命运共同体发挥重要作用。”齐塞克迪介绍，刚果（金）与中国合作实施了一批重大项目：布桑加水电站的建成缓解了当地电力短缺，周边居民用电和采矿用电有了保障；金苏卡变电站的投入使用为数百万居民提供可靠电力供应，促进首都金沙萨周边经济发展和中部非洲区域经济一体化建设；金沙萨环线公路项目不久前开工，建成后将有效缓解首都交通拥堵，便利沿线居民出行；即将举行落成典礼的中部非洲文化艺术中心将加强刚果（金）与周边国家文化交流，也将进一步促进刚果（金）和中国的民间交往和民心相通……“这些是两国全面战略合作伙伴关系的体现，也是中国支持刚果（金）发展的体现。”齐塞克迪表示，中方切实回应刚果（金）发展需求，两国合作取得实实在在的成果。

　　“共建‘一带一路’极大促进了刚果（金）发展。”齐塞克迪表示，共建“一带一路”改善当地基础设施水平，促进互联互通，助力当地经济社会发展。“中企承建的刚果（金）一号国道姆布吉马伊—恩古巴段道路修复项目完工后，将显著改善当地交通条件，便利贸易往来，降低物流成本，增强经济联系，创造就业机会，造福当地民众。”

　　“刚果（金）与中国合作开展的项目表明，非中合作建立在互惠互利和尊重各国需求的基础之上。”齐塞克迪表示，中国投资不是所谓的“陷阱”，而是刚果（金）发展关键基础设施、更好融入全球经济的助力。非洲的全球合作伙伴都应尊重非洲国家主权、增强当地参与度，开展更加公平的国际合作。

　　去年5月，齐塞克迪对中国进行国事访问期间，访问了上海、深圳、香港等地。“这些城市的发展与创新活力给我留下深刻印象，我更加坚信刚果（金）可以受益于中国经验，找到适合自己的发展道路，加快工业化发展。”齐塞克迪表示，深圳从小渔村发展成为世界重要技术中心之一。刚果（金）可以借鉴中国经验推动农业和工业现代化，如引进先进技术、创建吸引外国投资的经济特区等。他表示，刚中经贸合作前景广阔，两国可以在信息技术、可再生能源、基础设施等领域进一步挖掘合作潜力。

　　齐塞克迪说，全球南方崛起对于推动构建更加公正合理的国际秩序、完善全球治理体系至关重要。非洲和中国在国际事务中密切协作，维护广大发展中国家的利益，将推动全球南方拥有更公平的代表性和发言权。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月05日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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