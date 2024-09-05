“构建命运共同体是人类的共同梦想，现代化是梦想连接现实的必由之路。”习近平主席在2024年中非合作论坛北京峰会欢迎宴会上发表祝酒辞，深刻阐释构建命运共同体与现代化之间的关系。此次峰会，中非双方领导人围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题共叙友谊、共商合作，共同明确携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体的努力方向和实现路径，将为中非继续做构建命运共同体的先行者、携手走在现代化进程的前列注入强大动力。

中非命运共同体根植于传统友好。上世纪中叶以来，中非在反帝反殖反霸的斗争中并肩奋斗，在发展振兴、逐梦现代化的道路上携手同行。不论国际形势如何变化，中非友谊赓续传承、历久弥坚。新时代以来，在元首外交战略引领下，中非合作结出累累硕果，中非命运共同体的内涵日益丰富、路径越发清晰。从多次强调中非从来都是命运共同体，到提出构建“责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生”的中非命运共同体；从提炼总结“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的中非友好合作精神，到提出中国坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者，习近平主席同非洲领导人一道推动中非命运共同体建设不断迈上新台阶。

中非命运共同体彰显于合作共赢。24年前，中非合作论坛迎着新世纪的曙光应运而生。依托这一重要平台，中非携手建起一条条公路、铁路，一座座学校、医院，一片片工业园区、经济特区，改变了无数人的生活和命运，受到中非人民广泛欢迎和国际社会高度评价。习近平主席将出席此次峰会开幕式并发表主旨讲话，阐述关于中非共建高水平命运共同体的新理念新主张，宣布对非务实合作的新行动新举措。峰会将通过《宣言》和《行动计划》两份成果文件，凝聚双方重大共识，规划中非未来3年高质量合作实施路径，推动中非携手共建高水平命运共同体。

中非命运共同体壮大于与时偕行。中非是现代化道路的同行者，双方将在现代化新征程上携手共建高水平中非命运共同体。中国秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲国家真诚互相支持和帮助。从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，从“支持非洲工业化倡议”到“中国助力非洲农业现代化计划”再到“中非人才培养合作计划”，中国想非洲之所想、急非洲之所急，推动中非合作不断拓展新领域，取得新成果。蒙内铁路、杂交水稻、菌草种植、鲁班工坊……中国经验、中国技术、中国方案，助力非洲国家推进现代化事业。非洲是高质量共建“一带一路”、落实全球发展倡议的示范区，已成为当今世界响应中方重大倡议主张最主动、最积极的方向。中非在重大国际和地区问题上通力协作，共同发出全球南方的时代强音。

中非命运共同体建设基础牢、起点高、前景广，为构建人类命运共同体树立了光辉典范。以此次峰会为契机，中非携手擦亮论坛“金字招牌”，将掀起携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体的合作新热潮。只要28亿多中非人民同心同向，就一定能在现代化道路上共创辉煌，引领全球南方现代化事业蓬勃发展，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年09月05日 06 版）

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