本报记者 王 远 张博岚 刘玲玲

9月4日，在2024年中非合作论坛峰会新闻中心，非洲记者体验玻璃葡萄制作技艺。

本报记者 宦 翔摄

位于南非北开普省的南非红石100兆瓦塔式熔盐光热电站项目。

新华社记者 张誉东摄

喀麦隆吕—曼金公路是该国首都雅温得连接北部各地区的重要通道，其中96.7千米管段由中铁二十局承建。图为中喀两国员工对施工路面进行测量放样。

姜 飞摄

9月3日，非洲媒体记者在2024年中非合作论坛峰会新闻中心内报道。

本报记者 张武军摄

9月3日，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的记者在隆福寺文创园采访。

本报记者 庄雪雅摄

挂有中非合作论坛官方标志的“合作共赢”花坛。

宋家儒摄（影像中国）

9月的北京，宾朋云集。以“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”为主题的2024年中非合作论坛北京峰会，吸引世界目光。

中非从来都是命运共同体。共同的历史遭遇、共同的发展任务、共同的战略利益，把中国与非洲紧紧联系在一起。新时代以来，在元首外交战略引领下，中非关系不断迈上新台阶，进入共筑高水平中非命运共同体的新阶段。

中国和津巴布韦发表关于深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建高水平中津命运共同体的联合声明，中国和尼日利亚发表关于建立全面战略伙伴关系、构建高水平中尼命运共同体的联合声明，中国和塞内加尔发表关于深化全面战略合作伙伴关系、构建高水平中塞命运共同体的联合声明……2024年中非合作论坛北京峰会开幕之际，中非命运共同体建设再添硕果。

以高质量合作携手实现各自现代化

实现现代化是中国和非洲国家的共同追求。携手推进现代化，这是中非关系进入共筑高水平中非命运共同体的新阶段后的必然选择。中非双方将在这次峰会上确定中非关系新定位，宣布中非携手推进现代化的一系列重大举措，共同擘画中非关系发展新蓝图。

中国正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，非洲正朝着非盟《2063年议程》描绘的美好愿景加速前进。高度契合的发展战略，为中非合作发展带来前所未有的历史性机遇。中非在实现经济发展和民族振兴的道路上互帮互助、携手并进，将增进中非28亿多人民的共同福祉。

习近平主席指出，迈向现代化的道路丰富多样。什么样的发展道路最适合非洲，非洲人民最有发言权。推进一体化是非洲国家和人民自主选择的现代化道路。中国一直予以坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。

从塞内加尔迪亚姆尼亚久工业园到尼日利亚莱基自贸区，从中埃·泰达苏伊士经贸合作区到吉布提国际自贸区，中国企业参与建设运营的合作园区助力非洲国家招商引资，提升当地经济发展能力；

从莫桑比克的万宝莫桑农业园到科特迪瓦橡胶厂，从毛里塔尼亚畜牧业技术示范中心到乌干达中乌农业合作产业园，中国企业在非洲参与建设农业合作园区和农产品加工厂，提升农产品附加值，帮助当地民众创收增收；

从发起“支持非洲工业化倡议”，到实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”，中方三大举措聚焦非洲实现现代化迫切需要的工业化、农业现代化和人才培养等领域，以实际行动支持非洲发展；

…………

一个个中非合作项目，正是中国和非洲国家携手推进现代化的缩影。非洲国家期待非中双方以高质量合作携手实现各自现代化，推动非中关系实现新的更大发展。津巴布韦总统姆南加古瓦表示，津方愿同中方加强治国治党经验交流，深化基础设施、农业、矿产、新能源等领域合作，助力津巴布韦现代化进程。尼日利亚总统提努布表示，欢迎更多中国企业赴尼投资，拓展农业、制造业、矿产能源、基础设施等领域互利合作，助力尼日利亚和西部非洲现代化建设。

在平等互利基础上积极开展务实合作

合作共赢、幸福共享是共筑高水平中非命运共同体的题中应有之义。习近平主席指出，长期以来，中非双方顺应时代潮流和各自发展需要，在平等互利基础上积极开展务实合作，取得显著成效，合作成果广泛惠及双方人民。

在科特迪瓦南部迪沃省格格杜垦区，非洲小伙本杰明正熟练驾驶着中国制造的联合收割机在稻田里穿梭，他称赞“中国的水稻品种和种植技术让产量翻了一番”；在乌干达的中乌姆巴莱工业园，当地工人正忙着加工制造本土产品，“前店后厂”模式推动“非洲制造”走向世界；夜幕降临，喀麦隆恩杜马莱村里，中国企业捐助的太阳能照明灯照亮了夜间的学校广场，村民们在灯光下载歌载舞……

在中非合作论坛、共建“一带一路”框架下，中非合作带来看得见、摸得着的实惠。中非在交通、能源、电力等领域建成了一批标志性工程和“小而美”项目，有力带动非洲当地经济社会发展。坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西表示：“非中合作‘义’先于‘利’，体现了中国对非洲的真诚关怀，赢得了非洲国家的广泛赞誉，激发了双方在更多领域开展合作的意愿。”

从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，中非在实现经济发展和民族振兴的道路上互帮互助，不断拓展合作新领域，创造发展新机遇。

在“数字非洲”建设进程中，中国企业积极参与非洲海陆缆、5G网络、数据中心等数字基础设施建设；在航空航天领域，中国为阿尔及利亚、埃塞俄比亚等国家发射气象或通信卫星，中非卫星遥感应用合作中心向非洲国家提供自然资源卫星遥感云服务；在绿色发展领域，南非德阿风电站、肯尼亚加里萨光伏电站等一大批清洁能源项目在非洲落地……塞拉利昂信息与公民教育部长巴赫认为，中国为推动非洲和全球发展所作的贡献有目共睹，“中国是帮助我们实现梦想的重要伙伴。”

为推动构建人类命运共同体树立典范

“当前，世界百年变局加速演进，包括中国和非洲在内的全球南方声势卓然壮大，为世界和平和发展注入稳定性和正能量。”习近平主席强调，中方愿同非方密切政治交往，深化战略互信，加强务实合作，分享发展经验，促进共同发展。密切团结协作，坚定相互支持，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，共同维护国际公平正义和发展中国家共同利益。

长期以来，中非始终在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，在重大国际和地区问题上密切协作配合，成为维护发展中国家正当权益、维护联合国宪章宗旨、维护多边主义和国际公平正义的中坚力量。

“在复杂多变的国际形势下，非中双方共同弘扬多边主义，反对单边主义和保护主义，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上互相支持，能够有力维护发展中国家共同利益。”南非外交学会会长克里坦·巴哈纳表示。

作为发展中国家、全球南方的一员，中国坚定支持增加非洲国家在国际治理体系中的代表性和发言权，坚定支持非洲成为世界政治、经济、文明发展的重要一极。中国是第一个明确表态支持非盟加入二十国集团的国家。中方建设性参与非洲和平安全事务，积极推动地区国家就萨赫勒、非洲之角、大湖地区等热点问题展开对话合作。埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅由衷称赞：“中国坚持真正的多边主义，坚持开放合作。中国始终与非洲国家站在一起，真心帮助非洲发展。”

中国和非洲不仅是推动全球治理体系和国际秩序变革的重要合作伙伴，也是推动建设开放包容的世界经济的重要合作伙伴。非洲52国和非盟委员会都同中国分别签署了共建“一带一路”合作文件。非洲是首个整体欢迎和支持全球发展倡议的大洲，33国加入倡议之友小组，全球占比超过40%。

非盟委员会主席法基表示，习近平主席提出的共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等系列重大倡议，致力于让各国人民共享和平和发展机遇，这对于全球南方国家加强团结合作、推动全球治理体系更加公平合理至关重要。非方期待中国继续发挥关键引领作用，为帮助非洲实现现代化、世界和平与发展作出更大贡献。

构建命运共同体是人类的共同梦想，现代化是梦想连接现实的必由之路。无论过去还是现在，中非都是构建命运共同体的先行者，未来也必将携手走在现代化进程的前列。以2024年中非合作论坛北京峰会为契机，中非将汇聚起全球南方国家的力量，共同捍卫国际公平正义，共同维护发展中国家利益，在世界大变局中谋和平、求发展，共筑高水平中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。

《 人民日报 》（ 2024年09月05日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)