应中华人民共和国主席习近平邀请，塞内加尔共和国总统巴西鲁·迪奥马耶·迪亚哈尔·法耶于2024年9月2日至8日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首在亲切友好气氛中举行会谈，就新形势下中塞、中非关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

双方重申，中国和塞内加尔是和平、安全、发展道路上的真诚朋友和可靠伙伴。当今世界百年变局加速演进，中塞拥有共同的价值观，中塞关系的战略性更加凸显。为进一步巩固互信、拓展多领域合作，双方一致决定，深化中塞全面战略合作伙伴关系，携手构建高水平中塞命运共同体。

一、巩固高水平战略互信

（一）双方一致认为，相互尊重、相互支持、合作共赢、惠及人民，是中塞关系的鲜明特色。双方愿继往开来，弘扬友好传统，在“全球南方”国家团结、高质量共建“一带一路”合作、落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议以及非盟《2063年议程》的框架内，开展多方面战略交往与合作，巩固高水平战略互信，滋养新时代中塞、中非关系蓬勃发展。

（二）中方重申，坚定支持塞内加尔政府维护国家政治和经济主权、反对外来压迫和干预、保障经济社会发展的努力。塞方重申，坚定不移奉行一个中国原则，认为世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，坚决反对任何形式的“台湾独立”，反对外部势力干涉中国内政，重申不同台湾进行任何形式的官方往来，坚定支持中国政府为实现国家统一所作一切努力。塞方坚定支持中方在涉港、涉疆、涉藏等问题上的正义立场。

（三）双方重申坚定支持各自自主选择符合本国国情的发展道路，愿密切党际交往，加强治国理政和现代化经验交流。

中方赞赏塞内加尔政府致力于促进人民福祉，相信《系统变革计划》和《塞内加尔2050愿景》所确定的重点领域必将实现长足发展。预祝塞内加尔承办2026年达喀尔夏季青年奥林匹克运动会——这一非洲大陆首个奥运赛事取得圆满成功。塞方感谢中方对塞内加尔奥组委的多方面支持。中方将继续提供力所能及的支持。

塞方热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，高度赞赏中国共产党带领中国人民取得的国家发展建设伟大成就，相信中国式现代化将为“全球南方”国家加快发展、走向现代化提供借鉴、丰富实践方案。

（四）双方一致认为，人权是全人类共同事业，各国要根据各自国情和本国人民意愿，切实践行生存权、发展权为首要的人权，应在相互尊重和主权平等基础上开展人权交流与合作。

二、加强发展战略对接

（五）双方同意扩大农业、工业领域互利合作。双方将加强农业技术转让、农业现代化和农村水利交流合作，助力实现粮食安全。双方将继续配合，实施好农业、工业园区开发、包括道路交通在内的基础设施等在建项目，并共同保障合作项目和人员安全。积极探讨绿色发展、数字经济、蓝色经济等新兴领域合作，为开展农业、工业现代化合作创造更好条件。中方将支持塞方通过建设本地医药产业和疫苗生产中心实现卫生主权。

（六）双方同意扩大贸易投资合作。双方乐见双边贸易扩大，欢迎塞方参加中国国际进口博览会、中非经贸博览会和第八届中非企业家大会。中方愿给予塞方更加优惠的贸易和关税待遇，支持扩大进口花生等塞方优质农产品。中方愿鼓励更多企业赴塞投资兴业，为提升本地加工水平、创造就业作贡献。双方承诺为对方企业提供稳定、公平、便利的营商环境，维护人员、项目和机构安全和正当权益。

（七）双方高度重视加强旅游领域合作，将向本国旅行商推介对方国家旅游目的地，以鼓励双方游客赴对方国家参观旅游。

（八）双方同意加强女性、青年、学术和大学机构交流，巩固人才培养合作。双方高度评价两国在卫生、文化、教育、体育、青年、人力资源开发等领域合作成果。双方将继续支持在塞内加尔开展中文教学，支持塞内加尔符合条件的教育机构申办孔子学院。中方将继续向塞方优秀青年提供政府奖学金和技术培训名额，特别是在医药、卫星、航空、数学、科学、工程、信息通讯技术领域，培养更多适用人才。双方同意加强和平、国防、安全、公民保护领域交流合作，密切两国国防和安全力量交往，加强人员培训、装备技术等领域交流合作，为促进发展提供有利环境。

三、共同捍卫多边主义和国际公平正义

（九）双方同意就多边事务加强协调配合。双方重申各国主权平等，反对霸权主义、干涉行径和强权政治，共同维护真正的多边主义，坚决捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。中方支持塞内加尔在国际和地区事务中继续开展建设性外交行动。

（十）双方一致认为，联合国安理会改革应考虑包括非洲国家在内的发展中国家对发挥更大作用的合理期望，扩大其在安理会代表性和发言权，以纠正非洲遭受的历史不公。中方赞赏塞方作为非盟联合国安理会改革十国元首委员会成员国发挥的重要作用，愿同塞方加强沟通合作。

（十一）双方一致认为，各国应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。非洲恐怖主义猖獗，双方将加强在反恐领域的合作。

（十二）双方呼吁，要推动政治解决乌克兰危机，国际社会共同为推动局势降温、劝和促谈发挥建设性作用。双方认为对话谈判是解决危机的唯一可行出路，呼吁冲突有关各方推动局势降温。就此，塞方赞赏中国和巴西发表的关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”。

（十三）双方对本轮以巴冲突造成加沙地带严重人道主义灾难和对中东和平安全带来负面影响深表关切，呼吁立即实现停火止战，支持以“两国方案”为基础重启巴勒斯坦问题政治解决进程。塞方赞赏中方作为联合国安理会常任理事国在推动加沙停火止战、确保人道救援以及推动巴勒斯坦内部和解中发挥的建设性作用。中方赞赏塞内加尔作为联合国巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会主席国为平息加沙冲突发挥的积极作用，愿共同推动巴勒斯坦问题得到全面、公正、持久解决。

（十四）双方重申共同推动世界贸易组织、世界银行、国际货币基金组织等多边机构改革，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，照顾包括非洲国家在内的南方国家的发展期望。塞方感谢中方率先并始终支持非盟加入二十国集团（G20），呼吁中国和非盟加强合作，继续以公平公正的方式考虑非方在发展融资方面的关切。

四、推动开启构建高水平中非命运共同体新时代

（十五）双方高度评价中非合作论坛成立24年来对推进中非高质量合作发挥的推动、引领和促进作用，一致认为北京峰会开启中非团结合作新篇章。双方欢迎即将通过的《2024年中非合作论坛峰会北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》，认为这将深化中非互利务实合作，实现共同发展繁荣。中方赞赏法耶总统将在峰会开幕式、第八届中非企业家大会上发言，期待会议取得丰硕成果，推动中非双方共同发展。

（十六）双方一致认为，本届峰会将传承弘扬真实亲诚理念和正确义利观、中非友好合作精神，凝聚中非双方在携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体等重大问题上的共识。中非双方将在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，在全球治理、和平安全、经贸合作、气候变化、科技创新、人工智能等领域加强合作，不断提升中非全面战略合作伙伴关系水平。

（十七）双方一致认为，以中国和非洲这两大重要力量为代表的“全球南方”声势卓然壮大，成为维护国际公平正义、推动世界和平发展的重要力量。塞方赞赏中方在国际场合为非洲国家仗义执言，为维护发展中国家共同利益所作贡献。中方赞赏泛非主义理念，将继续支持非洲国家联合自强、团结振兴、在国际事务中以一个声音说话，优先支持以非洲方式解决非洲问题。

（十八）中方高度赞赏塞内加尔2018年9月担任中非合作论坛非方共同主席国以来，为中非合作论坛发展建设所发挥的重要领导作用。中塞双方密切配合，克服新冠疫情挑战，成功举办中非合作论坛第八届部长级会议，推动中非关系进入新的发展阶段。中方赞赏塞方为筹备本届论坛峰会所作重要积极贡献。

双方一致认为，法耶总统访华取得圆满成功，中塞双方达成广泛重要共识，就此签署一系列双边合作协议，对促进中塞关系发展及推动构建高水平中非命运共同体具有重大意义。

法耶总统对习近平主席以及中国政府和人民给予其本人和塞方代表团的热情友好接待表示衷心感谢。

（新华社北京9月4日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月05日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)