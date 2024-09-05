本报阿布扎比9月4日电 （记者管克江、任皓宇）9月2日，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德在迪拜扎比尔宫会见中共中央政治局委员、天津市委书记陈敏尔。

陈敏尔说，在习近平主席和穆罕默德总统战略引领下，近年来中阿关系快速发展，树立了新时期中国和阿拉伯国家关系典范。中方愿同阿方一道，以中阿建交40周年为契机，积极落实两国元首重要共识，加强治国理政和现代化建设经验交流互鉴，推进高质量共建“一带一路”。天津愿发挥自身优势，同阿方特别是迪拜深化经贸投资和自贸区、港口建设等领域合作，为两国关系发展贡献力量。

穆罕默德说，阿联酋高度重视发展对华关系，对两国政治、经贸、投资、人文等交流合作的良好发展势头感到满意。阿联酋特别是迪拜愿与中方进一步深化发展战略对接和各领域互利合作，推动两国关系实现更大发展。

应阿联酋政府邀请，陈敏尔率中共代表团于9月1日至4日访阿。其间，还分别会见阿副总统兼副总理、总统办公厅主任曼苏尔，副总理兼外长阿卜杜拉，经济部长玛尔伊，迪拜环球港务集团主席苏尔坦，出席“投资中国”天津专场推介会，促成《中国（天津）自由贸易试验区与阿联酋杰贝阿里自贸区战略合作备忘录》《天津港（集团）有限公司与迪拜环球港务集团战略合作协议》等多项合作协议签署。

《 人民日报 》（ 2024年09月05日 03 版）

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