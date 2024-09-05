新华社北京9月4日电 题：相知无远近，万里尚为邻——2024年中非合作论坛北京峰会欢迎宴会侧记

新华社记者郑明达、朱超、张漫子

千年古都北京，再次见证中非友好关系史上又一重要时刻。

9月4日晚，习近平主席和夫人彭丽媛在北京人民大会堂举行宴会，欢迎来华出席2024年中非合作论坛北京峰会的非方及国际贵宾。

此次峰会是继中非合作论坛2006年北京峰会、2015年约翰内斯堡峰会、2018年北京峰会之后，中非合作论坛第四次以峰会形式举办，也是中国近年来举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。

9月4日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂举行宴会，欢迎来华出席中非合作论坛北京峰会的非方及国际贵宾。这是宴会前，习近平和彭丽媛同贵宾们集体合影留念。新华社记者 丁林 摄

当前，世界百年变局加速演进，中非团结自强，携手推进现代化，必将为构建人类命运共同体树立新的典范。

华灯初上，人民大会堂北大厅灯火辉煌。红毯铺就，中国国旗和50多面非洲国家国旗以及非洲联盟旗帜组成的旗阵恢弘大气、热烈奔放。

18时40分许，习近平主席和夫人彭丽媛来到北大厅，热情迎接出席峰会的国际贵宾。

刚果共和国总统萨苏、吉布提总统盖莱、赤道几内亚总统奥比昂等出席过全部前三次峰会的老朋友来了，马里总统戈伊塔、塞内加尔总统法耶、乍得总统穆罕默德等首次作为国家元首出席峰会的非方领导人也来了……

出席论坛峰会的51个非洲国家元首、政府首脑及配偶，2位总统代表，非盟委员会主席和联合国秘书长等贵宾陆续抵达，习近平主席和夫人彭丽媛同他们一一握手、互致问候。

巨幅苏绣壁画《长城》前，习近平主席和夫人彭丽媛同国际贵宾合影留念，留下一张新时代新征程上的中非“全家福”。

9月4日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂举行宴会，欢迎来华出席中非合作论坛北京峰会的非方及国际贵宾。这是在前往宴会厅沿途，少年儿童对国际贵宾表示热烈欢迎。新华社记者 张领 摄

相知无远近，万里尚为邻。深厚的友谊跨越山海，汇聚成对美好明天的共同期待。

随后，壁画徐徐打开，背后的汉白玉台阶上，活泼可爱的少年儿童手持中非合作论坛成员方旗帜，放声歌唱。前往宴会厅沿途，盛装的孩子们载歌载舞，欢迎远道而来的贵宾。

一路欢歌相伴，一路并肩同行。

伴随着磅礴激扬的交响曲《江山如画》，习近平主席夫妇同贵宾们共同步入宴会厅。

“中非命运共同体根植于传统友好”“中非命运共同体彰显于合作共赢”“中非命运共同体壮大于与时偕行”。习近平主席的祝酒辞，回顾过往、立足当下、展望未来，道出中非命运共同体的深刻内涵。

9月4日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂举行宴会，欢迎来华出席中非合作论坛北京峰会的非方及国际贵宾。这是习近平发表致辞。新华社记者 谢环驰 摄

在反帝反殖反霸的斗争中并肩奋斗，在发展振兴、逐梦现代化的道路上携手同行……不论国际形势如何变化，中非友谊赓续传承、历久弥坚。

宴会后，习近平主席和夫人彭丽媛同贵宾们一同观看文艺演出。

这是彰显中非人民活力与热情的舞台——

伴随着跳跃灵动的鼓点，身着各自民族服饰的中非舞者登场。一场《鼓与舞》的相会，融合了非洲的鼓舞和中国陕西的安塞腰鼓，热烈奔放、欢快喜庆。

舞，是人们情感的沟通，是中非友谊的见证。50多年前，新中国恢复在联合国的合法席位，不少非洲国家常驻联合国代表在现场起舞欢呼。2013年以来，习近平主席5次出访非洲，每次访问，当地民众都会载歌载舞，表达最热烈的欢迎。11年间，一个个中非共建“一带一路”项目落成仪式上，人们欢歌劲舞，表达对美好新生活的希冀……

这是不同文明相知相亲、相互交融的和谐景象——

非洲民歌《我的朋友》热情洋溢，歌唱肯尼亚的《你好，先生》意蕴悠长，中国民歌《山歌好比春江水》婉转悠扬；戏曲和武术《群英璀璨》中，来自非洲的功夫小子化身“少林武僧”，中非武者用太极和咏春以武会友……

非洲大陆，人类文明的摇篮；中华文明，世界上唯一延绵5000多年而从未中断的文明。中非友好源于文明的平等交流，始于人民的友好感情。如今，中国电视剧《山海情》在科摩罗热播，“卢旺达青年团队”走红中国网络，双方文化、教育、媒体等交流精彩纷呈，民间交往热络频繁，不断为中非友谊注入新活力。

9月4日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂举行宴会，欢迎来华出席中非合作论坛北京峰会的非方及国际贵宾。这是习近平和彭丽媛同贵宾们共同步入宴会厅。新华社记者 刘彬 摄

这是携手同行、共筑未来的共同歌唱——

“住在同一颗星球，仰望同一片天空。远和近，都是家人；你和我，命运与共……”来自中国和非洲的孩子们，手拉着手走上舞台，天籁般的歌声沁润人心。

同一时刻，舞台主屏幕上，依次呈现54个见证中非友好的合作项目：中国青海的中刚友谊小学、马达加斯加的杂交水稻、圣多美和普林西比的农业减贫示范村、非洲联盟总部大楼……

正如习近平主席在祝酒辞中所说：“24年前，中非合作论坛迎着新世纪的曙光应运而生。依托这一重要平台，我们携手建起一条条公路、铁路，一座座学校、医院，一片片工业园区、经济特区，改变了无数人的生活和命运。”

9月4日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂举行宴会，欢迎来华出席中非合作论坛北京峰会的非方及国际贵宾。这是习近平和彭丽媛同贵宾们共同步入宴会厅。新华社记者 翟健岚 摄

构建命运共同体是人类的共同梦想，现代化是梦想连接现实的必由之路。

5日，以“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”为主题的中非合作论坛北京峰会将隆重召开。

习近平主席的致辞给人以信心和力量：“我相信，只要28亿多中非人民同心同向，就一定能在现代化道路上共创辉煌，引领全球南方现代化事业蓬勃发展，为构建人类命运共同体作出更大贡献。”

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