人民日报客户端四川频道畅婉洁

9月3日，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的亚洲媒体考察团走进京东物流亚洲一号成都智能产业园。考察团的成员们被眼前的场景震惊了：一箱箱货物井然有序地快速出库，一件件已被“下单”的商品迅速被打包，一个个包裹在传送带上快速被分拣，分拣完成的货物坐上货车整装待发……

视频：林梦雪 银家琦 覃圣谕 李昊旭

京东物流亚洲一号成都智能产业园2019年投入使用，占地365亩，建筑面积约27万平方米，相当于35个足球场大小，是西南地区规模最大的智能物流园区之一，订单覆盖四川、重庆、云南、西藏、贵州等西南五个省市区。

看着眼前一个个在传送带上快速飞舞并被分类的包裹，老挝《人民报》记者萨纳尼·蓬帕迪十分困惑：“这样的速度，分拣不会出错吗？”现场讲解员随即解释说：“这是高速自动化分拣系统，适用于中、小件型的包裹分拣，配合全自动供包形式，最大化降低人员投入，提高分拣效率，我们的分拣准确率可以达到99.99%。”

9月3日，亚洲媒体考察团走进京东物流亚洲一号成都智能产业园。《中国经济周刊》记者肖翊摄

“震惊”，成了此行萨纳尼·蓬帕迪提及最多的词。走进打包区，萨纳尼·蓬帕迪又有了新问题：“会不会出现小商品装进大箱子？”“我们在商品出库时，采用大数据算法根据商品的长宽高推荐合理包裹数，避免打包的时候出现大箱装小物，以及订单包裹数过多、过度拆包的情况，减少耗材浪费、降低成本。”讲解员详细地介绍着，“我们还会基于商品的热度，把出库数量件数比较高的商品定义为畅销品，通过算法，提前将这些商品摆放在靠近拣货产线的储位，减少拣货员的走动距离。还有一些周期性的畅销品，会在一些特定时期也对这些商品做动态地分布调整。”

新技术“加持”，包裹跑出“加速度”。“我们的‘半日达’服务：以每日2个11点钟作为时间分割点进行快速投递服务，即上午11点之前下单，当日送达；晚上11点之前下单，第二天下午3点前送达。”讲解员介绍说。

9月3日，亚洲媒体考察团走进京东物流亚洲一号成都智能产业园。《中国经济周刊》记者肖翊摄

老挝国家电视台记者苯差叻蓬·威莱翁也感到十分震惊：“在老挝我们没有自己的购物网站，我们一般使用一个国外的购物网站，从下单到收到货物需要5到7天时间，有些甚至14天。”苯差叻蓬·威莱翁除了感叹“中国速度”，也惊叹着中国人民生活的便捷，“新技术改变了生活，中国人民生活太便捷太幸福了。”

把商品放到离消费者最近的地方、缩短商品配送的链路、提升商品配送的时效……京东物流亚洲一号成都智能产业园的“快”，改变的不仅是物流行业，消费者的网购体验有了质的飞跃，网购意愿和频次也不断提升。据记者了解，京东物流亚洲一号成都智能产业园最多时一天可处理100多万件快递包裹。

“太令人震惊了，新技术应用在这里，能把货物快速送到客户手里。”巴基斯坦联合通讯社时事新闻主编马利克·阿万看着传送带上快速传送并落下的包裹，除了震惊，更多的是兴奋：“这样一家以现代技术为核心建立的企业，市场前景一定很好，真的令人愉悦。”

统筹：曹鹏程

记者：畅婉洁

(责编：崔越、刘洁妍)