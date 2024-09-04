人民日报客户端 张明瑟 李佩蔺

“我知道邓小平，我崇拜他。”

中国改革开放“春天的故事”已然跨越山海，走向世界。

9月2日，四川省广安市协兴镇。参加2024“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团，走进邓小平故里，感受世代传承好家风新乡风。

“渠江水，清又清，江边有个牌坊村。”

“巍然屹立的德政坊，心中丰碑万古存。清冽甘醇的老井水，点点滴滴暖在心。”

……

在“村歌墙”前，《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫驻足良久。他拉着翻译帮忙解读歌词，频频点头又有所深思，不时感慨道：“代代相传的好家风、好乡风，真是一个村子留给后人最重要的遗产。”

塔吉克斯坦“阿维斯塔”通讯社总编辑占纳特洪·库尔班诺娃（左）笑意盎然，拉着其他成员，一起体验牌坊村内民风民俗展陈。（温素威 摄）

广安家风、郑氏家规、蒲氏家训……虽然半文半白的中文表述，难住了考察团成员，但方方正正的汉字，营造出庄重氛围，成员们无不沉浸其中，体会中华家风文化的博大精深。

“所有伟大的人，都需要接受教育的良好环境。好的家风加上好的教育，对一个人的成长至关重要。”乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫从教育后代的角度，抓住了家风建设的重要性。“在这里，我看到成功的人既需要自己努力，也需要祖祖辈辈的‘铺垫’。在世界各国，教育后代都是很重要的事。勤俭、好学、友善，这里的家训、家风，让我看到了传承延续良好品质的好方法。”

移步邓小平故里景区，热情的阳光下，美丽的田野中，一座庄严肃穆的建筑映入眼帘——邓小平故居陈列馆。

“很多年以前，我还在大学主修经济学时，老师就常常跟我们讲述中国改革的故事。后来，我也写了不少关于中国经济发展的文章。”本次参访对于这位“中国通”、格鲁吉亚“经济中心网”总编辑莉安娜·乔尔乔利亚尼来说，生动印证了中国古诗中的一个道理：纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。

俄罗斯“大欧亚”总编辑弗拉基米尔·别列日内赫对村里的图书文创角很感兴趣，对书法、折扇等中华文化标志性符号，他总会拿起手机和相机，记录下来。（张明瑟 摄）

一盏灯、一个杯子，一份文稿、一张报纸，一把锄头、一间房屋，这些实实在在、可触可感的文物，让莉安娜·乔尔乔利亚尼开始思考宏大改革与个人家风、乡风民风之间的关联。“一个人的思想和行动都有现实的来源。其中，家风乡风，很重要！”

蚕房院子、翰林院子、北山小学，在邓小平故里景区，考察团成员漫步其间，不断拿起手机相机，拍下家风乡风的物质载体。“2023年，我们接待游客354.6万人次，今年1—8月，我们接待游客299.6万人次，增长趋势明显。更重要的是，我们通过提档升级基础设施、举办系列活动、推出特色宣讲活动，将家风文化、红色文化传递给更多人。”邓小平故里管理局副局长郑亚辉说。

家庭是社会的基本细胞，中华民族历来重视家风乡风建设。经此一行，考察团成员纷纷向记者表示，好家风的故事，是各国人民都需要、都能够理解的精神财富。“我不仅会写文章，还会发布图片、视频，让乌兹别克斯坦的人们了解这里的家风故事，了解中国改革开放的进程。”乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫表示。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫认真拍摄文物，他曾写过不少关于中国经济发展的报道。这次参访，他经常感叹中国发展变化之快。（李佩蔺 摄）

小到一张纸、一支笔，大到一辆车、一座房屋，考察团成员常常排起队，认真地在文物前拍照留念。（李佩蔺 摄）

格鲁吉亚“经济中心网”总编辑莉安娜·乔尔乔利亚尼与牌坊村村史馆内的铜像合影。中国家风乡风和改革发展，在这里凝结成一处处沉浸式展览，吸引考察团成员们的关注。（李佩蔺 摄）

(责编：崔越、刘叶婷)