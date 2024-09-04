人民日报客户端 张明瑟 李佩蔺

提质改造，牌坊村仿佛开了“美颜”，有了“流量”。

“在中国乡村生活太惬意了，‘巴适’！这里让人感到平静祥和，村民也非常热情善良。我们品尝了村里特产的茶，味道相当惊艳，非常好喝！”在牌坊村，吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃一边品尝着盖碗茶，一边兴奋地用新学的四川方言词语对记者说。

“请喝一杯茶。”吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃对中国乡村生活很感兴趣，在情景式展陈前，她高兴地拿起水壶留念。（温素威 摄）

9月2日上午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团来到四川省广安市协兴镇牌坊村，近距离领略中国乡村的自然风景与人文底蕴，感受乡村全面振兴的脚步。

这里是邓小平同志的诞生地。自2004年以来，牌坊村依托独特区位优势，涵养生态景观，发展文旅产业，成为游客们争相“打卡”的热门景点。“现在，我们有39家农家乐、97家农家客栈，可同时接待6000人食宿，村子年接待游客20万次以上。”牌坊村党委副书记蒋春花介绍。

在村子里，考察团成员们仔细聆听这里迁徙、发展的故事，时而端详眼前的老物件，时而拍照留念，沉浸式邂逅一座中国村庄的过去与现在。

“我不止一次来到中国乡村，不同地方的村子都有自己的特色。除了美丽的风景，这里的历史也很吸引人。”《发展中的摩尔多瓦》编辑阿纳托利·卡丘克对文旅体验的衡量，更偏爱其中的人文内涵：“这里令我印象最深的，是跨越上百年的物品得以完好保留。这不仅为后来人了解自己的家乡起到作用，更重要的是，村子里人们努力生活的精神得到了延续。”

在牌坊村党群服务活动中心前，考察团全体成员热情邀请当地干部群众与中方媒体朋友一同合影，为难忘的中国乡村之旅留下珍贵剪影。（陈斌 摄）

道路宽敞整洁、院落焕然一新，幢幢民居掩映在树木之中，花朵点缀其间；“网红”民宿、品尝浙菜的江南风情私房菜小苑、一览广安区知名景点的景观墙，颇受游客青睐。

漫步其间，考察团成员们不时发出赞叹。“这里把农业、科技、文化都结合得很好。游客们能了解前人的事迹、村民们也因文旅产业发展增收致富，每个人都因此受益。”哈萨克斯坦总统广播电视总局主编古利法丽扎·拉马扎诺娃说。

以生态美村、以文态兴村、以形态塑村、以业态立村，如今的牌坊村，处处都是生机与活力，实现了“小平故里焕新彩，宜居乡村入画来”的美好愿景。

参访临近尾声之际，妮娜·尼奇博洛娃道出自己新的思考：“吉尔吉斯斯坦正在努力像中国一样，运用各种要素发展乡村旅游业。我们有美丽的自然风光，比如连绵的高山，像镜子一样的湖泊。我们也有不少年轻的企业家，来到中国学习交流相关经验。希望有更多两国游客，可以到对方国家旅游，观赏美丽的自然风光，获得心灵的休息。”

生机勃勃的牌坊村，现营业农家乐39家、农家客栈97家，以优质文旅体验先后获得“全国文明村”“全国农业旅游示范点”等荣誉。（李佩蔺 摄）

“联产承包责任制动员大会”情景再现了。这种可以置身其中进行互动的文旅体验，既新奇，又独特。考察团成员表示，希望自己国家的农村地区，也可以发展这类文旅项目。（陈斌 摄）

“中国乡村是了解中国的路径。”“今日哈萨克斯坦”通讯社社长兼总编辑铁木尔·库瓦托夫（右）与翻译沟通探讨。（李佩蔺 摄）

(责编：崔越、刘叶婷)