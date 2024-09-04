人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>2024一带一路媒体合作论坛

欧亚媒体走进牌坊村：中国乡村，巴适！

人民日报客户端 张明瑟 李佩蔺
2024年09月04日13:59 | 来源：人民日报客户端
小字号

提质改造，牌坊村仿佛开了“美颜”，有了“流量”。

“在中国乡村生活太惬意了，‘巴适’！这里让人感到平静祥和，村民也非常热情善良。我们品尝了村里特产的茶，味道相当惊艳，非常好喝！”在牌坊村，吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃一边品尝着盖碗茶，一边兴奋地用新学的四川方言词语对记者说。

“请喝一杯茶。”吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃对中国乡村生活很感兴趣，在情景式展陈前，她高兴地拿起水壶留念。（温素威 摄）

“请喝一杯茶。”吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃对中国乡村生活很感兴趣，在情景式展陈前，她高兴地拿起水壶留念。（温素威 摄）

9月2日上午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团来到四川省广安市协兴镇牌坊村，近距离领略中国乡村的自然风景与人文底蕴，感受乡村全面振兴的脚步。

这里是邓小平同志的诞生地。自2004年以来，牌坊村依托独特区位优势，涵养生态景观，发展文旅产业，成为游客们争相“打卡”的热门景点。“现在，我们有39家农家乐、97家农家客栈，可同时接待6000人食宿，村子年接待游客20万次以上。”牌坊村党委副书记蒋春花介绍。

在村子里，考察团成员们仔细聆听这里迁徙、发展的故事，时而端详眼前的老物件，时而拍照留念，沉浸式邂逅一座中国村庄的过去与现在。

“我不止一次来到中国乡村，不同地方的村子都有自己的特色。除了美丽的风景，这里的历史也很吸引人。”《发展中的摩尔多瓦》编辑阿纳托利·卡丘克对文旅体验的衡量，更偏爱其中的人文内涵：“这里令我印象最深的，是跨越上百年的物品得以完好保留。这不仅为后来人了解自己的家乡起到作用，更重要的是，村子里人们努力生活的精神得到了延续。”

在牌坊村党群服务活动中心前，考察团全体成员热情邀请当地干部群众与中方媒体朋友一同合影，为难忘的中国乡村之旅留下珍贵剪影。（陈斌 摄）

在牌坊村党群服务活动中心前，考察团全体成员热情邀请当地干部群众与中方媒体朋友一同合影，为难忘的中国乡村之旅留下珍贵剪影。（陈斌 摄）

道路宽敞整洁、院落焕然一新，幢幢民居掩映在树木之中，花朵点缀其间；“网红”民宿、品尝浙菜的江南风情私房菜小苑、一览广安区知名景点的景观墙，颇受游客青睐。

漫步其间，考察团成员们不时发出赞叹。“这里把农业、科技、文化都结合得很好。游客们能了解前人的事迹、村民们也因文旅产业发展增收致富，每个人都因此受益。”哈萨克斯坦总统广播电视总局主编古利法丽扎·拉马扎诺娃说。

以生态美村、以文态兴村、以形态塑村、以业态立村，如今的牌坊村，处处都是生机与活力，实现了“小平故里焕新彩，宜居乡村入画来”的美好愿景。

参访临近尾声之际，妮娜·尼奇博洛娃道出自己新的思考：“吉尔吉斯斯坦正在努力像中国一样，运用各种要素发展乡村旅游业。我们有美丽的自然风光，比如连绵的高山，像镜子一样的湖泊。我们也有不少年轻的企业家，来到中国学习交流相关经验。希望有更多两国游客，可以到对方国家旅游，观赏美丽的自然风光，获得心灵的休息。”

生机勃勃的牌坊村，现营业农家乐39家、农家客栈97家，以优质文旅体验先后获得“全国文明村”“全国农业旅游示范点”等荣誉。（李佩蔺 摄）

生机勃勃的牌坊村，现营业农家乐39家、农家客栈97家，以优质文旅体验先后获得“全国文明村”“全国农业旅游示范点”等荣誉。（李佩蔺 摄）

“联产承包责任制动员大会”情景再现了。这种可以置身其中进行互动的文旅体验，既新奇，又独特。考察团成员表示，希望自己国家的农村地区，也可以发展这类文旅项目。（陈斌 摄）

“联产承包责任制动员大会”情景再现了。这种可以置身其中进行互动的文旅体验，既新奇，又独特。考察团成员表示，希望自己国家的农村地区，也可以发展这类文旅项目。（陈斌 摄）

“中国乡村是了解中国的路径。”“今日哈萨克斯坦”通讯社社长兼总编辑铁木尔·库瓦托夫（右）与翻译沟通探讨。（李佩蔺 摄）

“中国乡村是了解中国的路径。”“今日哈萨克斯坦”通讯社社长兼总编辑铁木尔·库瓦托夫（右）与翻译沟通探讨。（李佩蔺 摄）

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部