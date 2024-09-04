穿上自己喜欢的汉服拍照留念，亲身体验中国传统灯笼制作，详细了解中国自然原材料的护肤功效……9月3日，2024年“一带一路”媒体合作论坛拉美媒体采访团到访广州谷雨生物科技有限公司，办公楼里一片欢声笑语。

“体验中国传统文化之美是非常有趣而美妙的经历，中国文化博大精深，而且无论在服饰还是在美妆等领域，都迸发出了现代的光彩，此行让我离中国文化更近了。”哥伦比亚《时代报》高级内容编辑奥拉·阿尔瓦雷斯说。

谷雨作为新锐国货护肤行业的先锋引领者，一直坚持科研和文化双驱动，以中国“芯”和中国心实现国货品牌的创新发展之路。

“谷雨之名，源自中华传统文化的二十四节气之谷雨，是春雨滋养万物的时节。以节气为名，体现的是民族独有的中国式浪漫，更是谷雨品牌传承和弘扬中华优秀传统文化的坚定决心。”广州谷雨生物科技有限公司总裁林雨汀说，“我们坚信，差异性的中国特色原料，是中国护肤品的核心竞争力。”

我国幅员辽阔,气候变化多样,地理结构复杂,药材资源丰富繁多，谷雨一直坚持以中国特色植萃中的明确活性成分为核心研发方向，加以高纯度提取和剂型应用技术，对其中的活性物深入研究。

目前，谷雨已建立了包括光果甘草、人参、灵芝、积雪草等在内的中国植萃功效原料库，以及占地面积超3000平方米的青囊研发中心，致力于打造集基础研究、原料创新、配方开发、生产工艺、包装工程、质量控制、法规体系等全链条一体化的世界级高端研发平台。

巴西Plurale杂志总编辑索尼娅·阿拉里皮感慨道：“将中国传统文化与女性化妆品结合在一起，这个创意非常好”。哥伦比亚《时代报》高级内容编辑奥拉·阿尔瓦雷斯表示，“当今我们使用的化妆品、护肤品化学成分普遍比较高，但中国公司谷雨所用的主要原材料都取材于自然，这一点非常重要”。

“文化做舟，科技为楫，谷雨将继续坚持科研创新，铸就中国芯，提供更适合中国人肤质的美白产品，打造中国女性独有的新生白”。林雨汀表示，谷雨还将坚持文化赋能，将中华文化的精髓和价值融入品牌、产品和服务中，让谷雨品牌成为连接传统与现代、东方与世界的美丽文化桥梁。

统筹：徐 波

文字：张 妮

摄影：蒋雨师

视频制作：王靖舒 岳雄雄 刘 潇 薛昊瑞 张 溢 赖可欣

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