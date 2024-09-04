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广州十三行博物馆：在开放与交流中感受岭南文化的魅力

2024年09月04日10:29 | 来源：人民网-国际频道
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位于广州荔湾区的文化公园是一处位于闹市区的群众公园，公园周边高楼大厦、车水马龙，公园中黄发垂髫、怡然自乐。很多人不知道的是，这个公园是曾经大名鼎鼎的的广州十三行的旧址，在这座公园中，有一个令人惊叹的博物馆——广州十三行博物馆。

9月3日，2024年“一带一路”媒体合作论坛拉美媒体采访团来到广州十三行博物馆，看见广州辉煌灿烂的历史，感受岭南文化自信开放的脉搏。

一个十三行，半部广州史，广州十三行博物馆，讲述的就是广州从“一口通商”时期开始的威水史。走进十三行博物馆，被摆在C位的是镇馆之宝——“广彩洋人远航图大碗”，碗的中心处有“1757”的字样——那正是清政府把广州设为唯一的合法对外贸易口岸的年份，之后这里进一步成为中西贸易的中心。

博物馆展厅一层的“清代广州十三行历史展”由“开海设关”、“十三行风貌”、“十三行行商”、“十三行贸易”、“中西汇流”和“走向近代”六大部分组成，展览以大量珍贵的历史文献史料和海内外遗存的文物，系统地展示十三行从辉煌到终结的这段雄霸中国对欧美“唯一通商”贸易口岸近百年历史的景况，同时反映了中国对外贸易、广州商人群体、东学西传和西学东渐等历史事件，展示了粤商敢为人先、包容务实、锐意进取的精神以及岭南人海纳百川的开放理念。

在博物馆中，精妙绝伦的中式扇面、广绣插屏、以象牙雕刻的国际象棋、洋溢着中国风的瓷器等十三行外销产品得到众多记者的连连惊叹。尤其是“中西合璧”的通草画，用的是广州传统的通草纸，采取的则是西方的绘画原理，就像一张张“混血明信片”一样反映出广州的市井风情。鼎盛时期的十三行，外销了大批“中外合璧”的混搭风商品，收到世界各国消费者的追捧，一度在欧洲引发了“中国风”的盛行。

古巴思想传媒集团首席执行官兰迪·法尔肯说：“广州是中国近代与世界最早开放的窗口，我们在这个博物馆看到了繁荣的贸易对一个城市发展的积极影响，也看到了开放与合作带来的机遇和发展。我很高兴看到今天的广州延续了历史的传统，积极发挥着在中国对外开放中的重要作用。”

鸦片战争之后，广州十三行的辉煌逐渐落幕，第二次鸦片战争造成的大火更是将这里夷为平地。薪火相传，生生不息，从万商云集的广交会，到联通欧亚的中欧班列，从打造广州永庆坊等城市文化名片，到擦亮粤剧、岭南美术等文化名片。在今天的十三行旧址上，那些承载历史记忆的文化遗产在新时代充满盎然生机，推动岭南文化焕发新的时代光彩。

统筹：徐 波

文字：于 洋

摄影：蒋雨师

视频制作：王靖舒 岳雄雄 刘 潇 薛昊瑞 张 溢

(责编：崔越、杨牧)

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