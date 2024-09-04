新华社北京9月4日电 题：奋力打造对非经贸合作新高地——湖南省介绍对非合作情况

新华社记者任沁沁、刘芳洲、张骁

约1200年前，唐代长沙窑瓷器远销北非等地区，留下湘非往来的早期印证。如今，立足特色优势互补，湖南已成为全国地方对非经贸合作最为活跃的省份之一。

4日下午，2024年中非合作论坛峰会新闻中心举行吹风会，湖南省介绍对非合作情况。

主动融入共建“一带一路”，打造地方对非经贸合作示范高地，是湖南开放发展的重要板块。今年3月，习近平总书记在湖南考察时强调，着力打造中非经贸深度合作先行区。

“2023年湖南对非进出口总额556.7亿元，规模保持全国第八、中西部第一，近三年年均增长23.1%。”湖南省外办副主任戴志光表示，湖南省深化对非各领域交流合作，积极探索地方对非合作新模式、新路径，不断推动湘非合作取得新成效。

中非经贸博览会自2019年起已举办三届，成为我国地方对非经贸合作新窗口。今年初，国务院批复同意《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》，支持湖南加快对非合作发展。

“博览会和先行区两大平台相辅相成、相互促进，推动湖南对非贸易快速增长，产能合作稳步推进。”湖南省商务厅副厅长邓卫平介绍，今年前7个月，湖南对非进口同比增长90%以上，装备制造、能源矿业、路桥房建、农业开发等优势产业抱团走进非洲，杂交水稻、工程机械等技术和产品在非洲享有知名度，对非援外培训人员超万人。

肯尼亚的鲜花、南非的钻石……在长沙设立的中非经贸博览会常设展馆，常态化展示非洲国家国情文化和产业产品，已成为各界考察调研、友好访问和市民休闲的热门地点。

湖南正努力打造中非经贸合作服务体系，以服务全国对非企业为目标，围绕要素保障、经贸规则、制度安排等方面开展集成式创新，并取得了阶段性成果。

从科特迪瓦橡胶，坦桑尼亚木薯、西非地区腰果等产工贸一体化项目，到埃塞俄比亚通信设备扩产项目、尼日利亚农机组装项目、尼日利亚中非经贸产业园项目……一批产能合作项目正在有序推进，有效支持非洲国家提升自身加工制造能力，实现互利共赢。

此外，湖南不断拓宽人文交流渠道，与非洲有关国家共缔结正式友城12对，签署意向友城12对；建立14个市州与非洲国家对口联系机制；湖南各大高校累计培养非洲40多个国家近3000名留学生。派遣援非医疗队，连续向塞拉利昂和津巴布韦派出57批次709名医疗队员，救治患者近100万人次，为受援国培训医务人员9000多人次。

“希望中非企业和有关方面不断扩大合作范围，提升合作高度，携手创造更多财富，让合作‘既有面子，也有里子’，实现中非人民对美好生活的共同向往。”邓卫平说。

下一步，湖南省将积极落实我国对非合作的新行动、新举措，全面加强和深化对非各领域务实合作，奋力打造对非经贸合作新高地，加快形成一批可复制、可推广的合作新经验、新做法，辐射带动全国各地深化对非经贸交流合作，促进中非资源共享、平台共建、产业共兴。

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