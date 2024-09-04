9月3日，中国人民对外友好协会主办的2024年国际议员友好交流论坛在上海举行。来自五大洲40多个国家的40多位议员、前议员共聚上海国际会议中心，以“重振全球可持续发展伙伴关系”为主题进行交流。

论坛开幕前，与会代表深入上海崇明、奉贤、浦东新区等地参访，看大国重器“上海制造”，观乡村建设美丽画卷，亲身感受中国式现代化上海实践。通过实地参访和论坛研讨，议员们纷纷表示，中国成功探索出一条以共同富裕为目标的可持续发展之路，欢迎中方扩大开放，促进互利共赢。

中国奇迹世界惊叹

巴西里约热内卢州议会副议长蒂娅·茹时隔五年第二次访问中国。两天的参观行程让她感慨：“中国在这五年里发生了日新月异的变化！尤其在科技创新、生态发展、乡村振兴等方面，对于同为发展中国家的巴西有很强的借鉴意义。”

在中国商飞上海飞机制造有限公司，她近距离了解了飞机生产车间的装配流程。“整个组装线路都是自动化机器完成的，只有在局部操作台需要工作人员进行控制。”这位巴西议员对中国制造的现代化水平发出由衷赞叹。

9月1日，多国议员参观上海奉贤规划资源展示馆。新华社记者 张拓 摄

在奉贤区参观乡村振兴示范村吴房村时，蒂娅·茹对村基础设施集体改造、三种增收渠道的治理模式兴趣浓厚。“村子里有统一的供水管网、平整的出行道路、优美的绿化环境，家家户户都居住在白墙黑瓦的独栋别墅里，这是政府对人民关怀的具体体现。”她说。

坐在香气四溢的咖啡馆里，蒂娅·茹对着一整面墙的咖啡杯拍照。“没想到在中国农村，能有环境这么优美的咖啡馆。这吸引了城市居民前来旅游，给村民提供了新的就业方式。”

在论坛讨论中，中国的减贫成就成为议员们不约而同聚焦的关键词。“从改善民生的角度看，中国的成就冠绝全球。”瑞士前联邦议员罗杰·科佩尔表示。

“中国成功缩小了城市与农村地区之间的差距，树立了国家发展模式的典范。”泰国国会泰国—中国议会友好小组顾问披实·立阿坦说。

绿色可持续的中国式现代化

参访过程中，被誉为“鸟类天堂”的上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区给肯尼亚国民议会议员碧翠丝·埃拉奇留下深刻印象。“中国是一个有着14亿人口的大国，在生态环境保护、污染防治等方面走在世界前列。这是每个国家，尤其是发展中国家需要学习的。”她说。

9月1日，国际议员在上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区参访。（上海市人民对外友好协会供图）

这不是埃拉奇第一次来到中国。谈及中国的变化，她表示，此次中国之行她看到越来越多的清洁能源项目正在这片土地上落地生根。中国近年来在大力推进经济社会发展的同时，始终坚持绿色发展理念，强调人与自然和谐共生。“中国政府在推动可持续发展方面做出的努力是实实在在的。”

在参观上汽乘用车公司临港基地时，墨西哥国家行动党众议员卡洛斯·巴伦苏埃拉对中国产新能源汽车的高性价比与智能驾驶功能赞不绝口。

9月1日，墨西哥国家行动党众议员卡洛斯·巴伦苏埃拉在参观上汽乘用车公司临港基地时试驾新款新能源汽车。新华社记者 张拓 摄

“我非常关注中国式现代化。中国的发展让我们看到，一个国家如何从加工制造业为主体成为以技术创新为导向的产业大国。”他说。

发展机遇让世界共享

在论坛发言中，与会议员普遍认为，中国不仅专注自身建设，其普惠包容的发展理念也让世界共享发展机遇。

在“高质量共建‘一带一路’与全球可持续发展伙伴关系”分论坛中，委内瑞拉全国代表大会统社党议员约克森·阿尔瓦拉多认为，中国推动的共建“一带一路”倡议是具有远见卓识的共同发展项目。“通过这一倡议所建立的经贸合作网络，为拉丁美洲提供了一个独特的机会，在可预见的未来让委内瑞拉人民从中受益，更好地融入全球发展大环境。”他说。

9月3日，部分议员在“高质量共建‘一带一路’与全球可持续发展伙伴关系”分论坛上研讨交流 （上海市人民对外友好协会供图）

哥伦比亚民主中心党众议员埃丁森·奥拉亚在论坛发言时表示，中国提出的共建“一带一路”倡议正在为推动全球高质量合作发挥日益重要的作用。“毫无疑问，中国一直是全球合作的有力推动者。”

他认为，在共建“一带一路”倡议的理念指引下，相关各国可以通过国际合作改善基础设施和互联互通水平，帮助有需要的国家克服经济和发展障碍。

秘鲁人民行动党国会议员玛利亚·德尔卡门·阿尔瓦表示，由中国企业控股和投资开发的秘鲁钱凯港是共建“一带一路”的典范。该港口将在今年10月完成试运营，成为连接拉美地区与亚洲的新物流中心，建成后将推动南太平洋地区的物流和贸易发展，促进秘鲁及周边国家经济增长。

“我认为，各国应像中国所主张的那样，通过开放合作打造命运共同体。”她说。（记者杨恺、张拓、王郁源）

(责编：牛镛、岳弘彬)