新华社北京9月4日电 题：互惠互利 携手同行——浙江省介绍对非合作情况

新华社记者张千千、顾天成、郭宇靖

围绕经贸合作、人文交流、医疗合作等领域，近年来浙江对非合作取得了一系列新进展、新成效。9月4日，2024年中非合作论坛峰会新闻中心举办吹风会，介绍浙江省对非合作情况。

经贸合作成果丰硕

近年来，浙江与非洲国家的人员往来日益频繁、经贸合作成果丰硕。浙江省人民政府外事办公室副主任陈江风介绍，浙江已与非洲国家建立了31对友城关系，实现省市县三级友城全覆盖。2023年，浙江对非贸易额达539亿美元，浙江对非投资备案额达46亿美元。今年上半年，双方实现贸易额278.8亿美元，同比增长3%。

“浙江是民营经济大省，民营企业是浙江省对非投资合作的主力军。”浙江省商务厅总经济师朱军说，在中非经贸合作方面，浙江发挥民营企业优势，2023年，浙江省民营企业对非出口额2772.5亿元，增长21.0%，占比接近90%。

朱军表示，浙江省突出平台载体建设，在非洲布局贝宁中国经济贸易发展中心、中坦工业园等平台，推动国际产能合作；强化在非营销网络布局，支持海外仓企业扎根非洲，为外贸企业提供头程运输、尾程配送等服务，目前已在非洲布局36个海外仓。

此外，为进一步深化中非数字经济合作，朱军介绍，浙江省将在今年9月底举办的第三届全球数字贸易博览会期间，首次推出“数贸非洲日”活动，深入实践中非友好合作精神、推动数字贸易发展，助力构建高水平中非命运共同体。

人文交流促进民心相通

“人文交流合作是浙江省对非合作的特色和亮点。”陈江风说，浙江20多所高校与非洲高校建立了校际合作关系，先后在喀麦隆、莫桑比克、坦桑尼亚等国家建立了8所孔子学院，累计为非洲培养各类汉语人才12万人。

同时，陈江风表示，浙江省积极吸引非洲学生来浙学习，目前在浙高校学习的非洲学生达6500多人；组织开展援非职业培训，为160多家非洲企业培训2800多人。

今年11月，2024中非经贸和文化论坛将在浙江金华开幕。浙江省金华市委书记朱重烈介绍，此论坛是由连续举办多年的中国（浙江）中非经贸论坛暨中非文化合作交流周（月）活动演进而来，活动已累计签约近百个对非合作项目，形成了较丰富的实践、制度与理论成果。

朱重烈表示，本次论坛以“民心相通、文化互鉴、合作共赢”为主题，期待借此全面加强与非洲国家在贸易、投资、产能、文化、教育等领域的合作。同时，拟举办中非文化和旅游合作大会，邀请非洲国家进行旅游推介，并在摩洛哥、塞内加尔等地设立金华文旅非洲推广中心。

助力构建中非卫生健康共同体

“浙江省自1968年起向非洲派遣医疗队，已累计派出队员1276人次，为当地患者提供服务约1272万人次。”朱军介绍，长期以来，浙江通过派遣医疗队、构建对口医院合作机制、深化中医领域合作等方式，为推动构建中非卫生健康共同体发挥积极作用。

396人次获得由受援国政府颁发的国家级荣誉勋章；12名专家于2014年西非埃博拉疫情期间赴非执行抗疫任务；10人专家组2019年赴中非共和国开展“光明行”医疗巡诊；10人专家组2023年赴纳米比亚开展孤儿健康义诊活动……一组数据显示，浙江省援外医疗队成为传递中非情谊的“白衣天使”和友好使者。

此外，浙江省还积极构建对口医院合作机制，致力于为非洲留下一支“带不走的医疗队”。浙江省3家合作医院已累计接收非方24名专业人员来浙进修，派遣10名专家赴非开展技术指导，向非方捐赠价值约335.2万元人民币的设备和药械物资。

朱军表示，在浙江省医疗援非事业中，有的父子两代人接续医疗援非，有的甚至付出了宝贵的生命。“一代接一代、一批又一批的浙江医务人员，为非洲人民的健康、为中国和非洲人民的友谊作出了贡献。”

(责编：牛镛、岳弘彬)