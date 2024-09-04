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非中交往是“全球南方”合作典范——访科摩罗总统阿扎利

2024年09月04日18:32 | 来源：新华网
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　　新华社莫罗尼9月3日电 高端访谈｜非中交往是“全球南方”合作典范——访科摩罗总统阿扎利

　　新华社记者凌馨 许嘉桐

　　“在同非洲国家的交往中，不论国家大小强弱，中国始终坚持平等相待、合作共赢的原则，这为‘全球南方’国家间合作树立了典范，也让建立一个公平公正、各方利益均受保护的世界成为可能。”在即将启程前往北京参加中非合作论坛峰会前，科摩罗总统阿扎利·阿苏马尼在位于首都莫罗尼的总统府接受新华社记者专访时说。

　　阿扎利说，过去几十年来，中国始终坚持不干涉别国内政原则，同非洲国家在政治、社会、经济、民生等诸多领域都建立了卓有成效的合作关系。

　　“中国对所有与之合作的国家都平等相待。”阿扎利强调，不论一国领土大小、人口多少，中国从不区别对待。中国始终强调合作要满足双方的共同利益，也就是实现双赢的重要性，这让建立一个公平公正、各方利益均受保护的世界成为可能。

　　科摩罗位于莫桑比克海峡北端，人口80余万。明年科中两国将迎来建交50周年。阿扎利说，近50年来，“在政治、经济、社会等领域，中国始终与我们站在一起”。在卫生领域，中国长期派驻援科医疗队，为科民众提供义诊，新冠疫情期间，为科提供疫苗和医疗服务。在人才培养领域，包括行政、卫生、社会服务等领域的很多科摩罗管理人员，都在中国接受过培训。

　　谈及中国帮助科摩罗抗击疟疾，阿扎利感触颇深。科摩罗曾长期饱受疟疾困扰。数据显示，2006年，科摩罗疟疾确诊病例曾高达10.8万例。中国抗疟团队基于青蒿素复方药，帮助当地大大降低了疟疾发病率。到2017年，科摩罗实现疟疾零死亡，发病率大幅下降。阿扎利说，得益于中国的帮助，目前科摩罗莫埃利岛和昂儒昂岛的本土病例已清零，只有大科摩罗岛还存在病例。随着科中两国新一轮抗疟协议的签署，科有望尽早彻底消除疟疾。中国所做的这一切“受到科摩罗人民的普遍赞赏”。

　　阿扎利回忆，在2018年中非合作论坛北京峰会期间，习近平主席在与他的双边会晤中表示，中方愿将“一带一路”倡议同科方“2030新兴国家”战略对接，继续为科摩罗实现自主可持续发展提供力所能及的帮助。“这些话如今已经落实到行动之中。”

　　2023年，阿扎利担任非洲联盟轮值主席。其间，非盟成为二十国集团（G20）正式成员。阿扎利表示这是“非洲的骄傲”，非洲国家曾为此长期努力。阿扎利感谢中方为非洲赢得国际舞台话语权所作的努力。

　　阿扎利指出，中国为“全球南方”共同发展提供了巨大推动力，通过共建“一带一路”倡议和各类支持“全球南方”合作计划，中国让“全球南方”国家更团结。他强调，科中两国在农业、能源、渔业、旅游业等领域都具有很大合作潜力。在“全球南方”合作框架下，提升科中两国人民福祉，是两国共同努力的方向。

　　回顾中非合作论坛成立以来的成果，阿扎利说，中非合作论坛峰会在参与广度、讨论内容深度、成果丰富度、具体落实效果等方面，都堪称典范。

　　今年中非合作论坛峰会的主题是“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。对此，阿扎利说，现代化对非洲非常重要，非洲拥有丰富的土地、矿产、动植物等资源，但很多时候只能出口原材料。只有实现本地工业化，将原料加工产业留在非洲，才能提高出口产品附加值，从而为年轻人提供更多就业机会；只有实现农业现代化，才能具备加工和储存农产品的手段，当出现气候异常时，避免粮食短缺等问题；只有拥有除化石燃料之外的能源开发能力，包括光伏、水力、风能等，非洲才能更快实现能源的自给自足。

　　阿扎利对未来构建更高水平的非中命运共同体充满期待。他表示，为推动非中关系发展、助力非洲成为世界多极化中重要一极，中国所作努力“持续且从未松懈，一直在向前推进”。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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