新华社达喀尔9月3日电 高端访谈｜中非合作论坛是富有活力的交流平台——访塞内加尔总统法耶

新华社记者王子正

“中非合作论坛不仅巩固了非中两个地区的团结，同时建立了促进双方经济社会发展的具体机制，非中关系正不断得到巩固，内涵也更加丰富。”塞内加尔总统法耶日前在首都达喀尔接受中国媒体联合采访时表示，自2000年成立以来，中非合作论坛为非中共同应对各类挑战提供了一个富有活力的交流平台，同时也以创新手段搭建起南南合作的重要框架。

2024年中非合作论坛北京峰会的主题是“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。法耶表示，中非合作论坛是非中合作的重要途径，此次峰会是回顾非中伙伴关系、巩固成果、展望互利合作新前景的重要时刻。

法耶说，中非合作论坛从中国发展的经验中汲取灵感，通过落实各项倡议和行动计划，动员资源为非洲的结构性项目提供支持。“论坛还通过倡导平等互信、合作共赢、团结互助，增强了非洲和中国在国际舞台上的声音。”

2021年，中非合作论坛第八届部长级会议在达喀尔举行。法耶说，作为论坛共同主席国，塞内加尔见证了非中合作取得的重要成果，特别是在共建“一带一路”倡议下在基础设施领域所取得的成果。“许多公路、港口、机场和铁路都已建成；在农业、职业技能培训、水利以及医疗卫生等领域也实现了一系列重要合作。”

法耶指出，非中合作各项倡议和计划不断落实表明，“非洲与中国始终紧密团结，非中将建立更牢固、更高水平的伙伴关系”。

中塞两国自2016年将双边关系升级为全面战略合作伙伴关系，塞内加尔是西非第一个加入共建“一带一路”倡议的国家。法耶就此表示，希望进一步加强塞中各领域合作，“特别是在农业、工业化、水利以及数字化等领域”。

当前，“全球南方”国家的声音在国际舞台上越来越响亮，中国和塞内加尔都是其中一员。法耶说，“全球南方”聚集了发展中国家，已经日益成为国际关系中不可忽视的存在。“当前的国际体系迫切需要改革，以使其更加包容、公正和公平，从而符合全人类的共同利益。”

在谈到中国式现代化所取得的成就时，法耶说，中国通过改革开放实现了经济快速发展，极大改善了人民生活水平，在现代化道路上取得了令人瞩目的成就。“中国式现代化为包括塞内加尔在内的许多发展中国家提供了借鉴。”

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