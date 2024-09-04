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中非合作论坛丨题：“兄弟同心，其利断金”

2024年09月04日17:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月4日电　题：“兄弟同心，其利断金”

　　新华社记者高文成

　　习近平主席曾引用中国谚语“兄弟同心，其利断金”，表示中方愿同非方紧密团结，共同应对各种风险和挑战，维护好共同发展的国际环境。非洲也有句谚语：“一只手无法将葫芦罐子放在头上。”中非古老谚语彼此呼应，都主张团结协作，这对于当今世界格外具有现实意义。

　　当前，一些西方国家奉行霸权主义和强权政治，试图固化“中心-外围”的全球分工格局，将“全球南方”锁定在价值链低端；与此同时，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起势不可挡，积极推动国际秩序朝着更加公正合理的方向演进。同属“全球南方”的中国和非洲需要加强在国际和地区事务中的团结协作，这是双方营造良好内外部发展环境的必然要求，也是捍卫发展中国家共同利益和国际公平正义的坚实保障。

　　中非双方共同捍卫真正的多边主义，携手倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。在中非双方共同努力下，非盟成为二十国集团正式成员，埃及、埃塞俄比亚加入金砖大家庭，不结盟运动第十九次峰会、第三届南方首脑会议在非洲胜利召开。今年3月，中非50国学者联合发表“中非达累斯萨拉姆共识”，呼吁改革国际金融架构，维护开放包容的多边贸易机制，不断完善全球治理体系，表达了“全球南方”国家的共同心声。

　　2024年中非合作论坛北京峰会为中非团结协作带来了新契机。南非总统拉马福萨说，南非支持中方成功主办这次中非合作论坛北京峰会，加强非中团结，坚定相互支持，促进非洲大陆和全球南方国家实现共同发展。科摩罗总统阿扎利说，愿同中方密切在多边框架内沟通协作，推动发展中国家加强团结合作。中非携手并肩，齐心协力，必将为维护“全球南方”的共同正当权益发出更加响亮的“中非声音”，为推动地区和世界和平、稳定、发展、繁荣作出更加重要的“中非贡献”。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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