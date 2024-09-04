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16名非洲国家学员在我国参加放射治疗物理师培训项目

2024年09月04日16:34 | 来源：新华社
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　　开展核医学与放射治疗基础知识和规范标准等理论教学；进行放射治疗计划设计、质量控制和质量保证等模拟教学和实操培训；分析针对非洲地区多发癌症、肿瘤放射诊疗的经典案例……

　　记者从国家原子能机构了解到，由该机构和国际原子能机构共同主办的“面向非洲的放射治疗物理师培训项目”近日在成都启动。

　　国家原子能机构相关负责人介绍，该项目为期三个月，旨在响应国际原子能机构“希望之光”倡议，为非洲培养癌症、肿瘤等疾病放射治疗物理师，帮助各国提高医疗卫生水平、增进人民健康福祉。共有来自加纳、津巴布韦、布基纳法索等15个非洲国家的16名学员参加。

　　非洲国家对核医疗、放射性药物、人畜共患病防控等能力建设和人才培养具有迫切需求。

　　放射治疗物理师是医学物理师的重要组成部分，在癌症、肿瘤等疾病放射诊断和治疗中发挥着重要作用，被誉为放射治疗中的精准“导航员”。

　　据悉，我国携手国际原子能机构，已为埃塞俄比亚、尼日利亚、摩洛哥等多个非洲国家提供核医疗技术援助、专家支持和人员培训。（记者宋晨）

(责编：刘叶婷、张悦)

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