人民网墨西哥城9月3日电 （记者谢佳宁）9月3日，墨西哥中国文化中心在墨西哥城巴塞洛酒店会议厅举办“你好！中国”入境游便利化措施宣介会。本次推介会由墨西哥中国文化中心主任石岳文做主题推介，邀请驻墨使馆领侨处主任顾欣、中国银联墨西哥负责人鲁成伟、海南航空商务经理王仪轩、南方航空商务经理何凤作入境游便利化措施的主讲人，活动吸引了墨西哥旅游业界代表、中外媒体、网络名人等60多人参加。墨西哥Valero Viajes、Despegar.com、Mexico Kanko、Enjoy Travel Group等知名旅行社派代表参加了宣介会。此次活动旨在向墨西哥公众和旅游业者介绍中国最新的旅游便利化政策，进一步推动两国间的旅游合作与文化交流。

活动现场。埃内斯托·多明戈斯摄

墨西哥中国文化中心主任石岳文做主题推介。埃内斯托·多明戈斯摄

石岳文在主题推介中表示，在全球旅游业经历复苏的关键时期，中国入境游市场展现出强劲复苏势头，特别是来自亚洲、欧洲和美洲的游客数量有明显提升。2024年上半年中国接待了约1463.5万外国游客，同比增加了152.7%。预计未来几年中国的国际游客量将逐步接近甚至超越疫情前的水平。在此背景下，中国政府顺应全球旅游发展的趋势，积极推出了简化签证流程、扩大免签国家名单、推出电子签证系统、增加国际直航航班等一系列入境游便利化措施，旨在进一步优化国际游客的旅行体验，推动中国成为更具吸引力的旅游目的地。

石岳文进一步指出，作为拥有5000多年文明历史的国家，中国拥有丰富多彩的旅游资源和独特的文化底蕴。到中国旅游，游客不仅能吃得好、玩得开心，还能在多样化的历史和自然中体验丰富的文化大餐。随着这些便利化措施的实施，我们真诚地希望能够吸引更多的墨西哥游客到中国旅游，亲身体验中国的独特魅力。

中国驻墨西哥大使馆领侨处主任顾欣介绍中国签证简化政策。埃内斯托·多明戈斯摄

中国驻墨西哥大使馆领侨处主任顾欣向与会嘉宾详细介绍了中国推出的签证简化政策。她强调，中国正在努力简化签证申请流程，缩短办理时间，并将逐步扩大免签国家和地区的范围。我们希望通过这些措施，让更多国际游客能够轻松进入中国，探索中国的文化瑰宝和自然奇观。

中国银联墨西哥负责人鲁成伟介绍在华支付便利化措施。埃内斯托·多明戈斯摄

中国银联墨西哥负责人鲁成伟向嘉宾详细介绍了中国推出的国际游客在华支付便利化措施。他表示，为进一步提升国际游客在中国的旅行体验，中国政府和相关金融机构联合推出了一系列支付便利化措施。这些措施旨在让国际游客在中国旅行期间能够更加方便、安全地进行购物、餐饮、住宿等各种支付活动。

海南航空商务经理王仪轩介绍航班情况。埃内斯托·多明戈斯摄

南方航空商务经理何凤介绍航班情况。埃内斯托·多明戈斯摄

海南航空商务经理王仪轩、南方航空商务经理何凤详细介绍了中国恢复和增加国际航班的情况。目前，中国南航和海航已经相继开通了中墨直飞航线，以便墨西哥游客能够更加方便地抵达中国各大城市。无论是商务旅行还是休闲旅游，中国都将为墨西哥民众提供多元化的选择，让赴华旅游游客的旅行体验更加丰富多彩。主题宣介结束后，主讲嘉宾们还与现场旅行商进行了交流互动，回答了大家关心的签证、便利支付措施等相关问题。

此次宣介会不仅向嘉宾详细解读了中国的旅游便利化措施，还介绍了中国丰富多彩的旅游资源。与会嘉宾纷纷表示，中国广袤的自然风光、悠久的历史文化以及现代都市的独特魅力，对墨西哥游客具有极大的吸引力。墨西哥旅游业界对中国的旅游便利化措施表现出浓厚的兴趣，并对未来加强与中国的合作充满期待。墨西哥旅游从业者表示，这些政策将为更多墨西哥游客创造赴华旅游的机会，并促进两国间的人员往来与文化交流。

活动现场摆放的宣介中国的图书画册及熊猫玩偶。埃内斯托·多明戈斯摄

介绍国际游客在华支付便利化措施。埃内斯托·多明戈斯摄

(责编：曹欣悦、杨牧)