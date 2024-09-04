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浙江省湖州市代表团与巴西中国浙江商会举行座谈

2024年09月04日13:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢9月3日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间9月3日，正在巴西访问的浙江省湖州市市长洪湖鹏一行到访里约热内卢巴西中国浙江商会会馆，并与巴西中国浙江商会主要成员举行座谈。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、巴西中国浙江商会会长郑侠茂出席座谈会并致辞。

浙江省湖州市市长洪湖鹏在座谈会上致辞。人民网记者 宋亦然摄

浙江省湖州市市长洪湖鹏在座谈会上致辞。人民网记者 宋亦然摄

洪湖鹏详细介绍了湖州市的历史文化底蕴和经济发展情况，以及近年来在绿色发展方面取得的新成就。他表示，湖州市政府高度重视与海外浙商的联系，并进一步推进“地瓜经济”提能升级，加强海外浙商的回归和服务工作。洪湖鹏还介绍了湖州市在推动童装等优势产业走出去方面的努力，并希望通过此次访问加强湖州市与巴西在经贸和人文方面的合作，共同促进两地的交流与发展。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 宋亦然摄

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 宋亦然摄

王尉育介绍了里约领区基本侨情，并对广大侨胞在促进中巴经贸往来和人文交流等方面作出的积极贡献予以肯定。王尉育表示，中国驻里约总领馆愿继续为包括湖州市在内的来访国内团组提供更多有益支持，进一步促进包括地方合作在内的中巴两国务实合作。

巴西中国浙江商会会长郑侠茂在座谈会上致辞。人民网记者 宋亦然摄

巴西中国浙江商会会长郑侠茂在座谈会上致辞。人民网记者 宋亦然摄

郑侠茂回顾了巴西中国浙江商会在弘扬中华传统文化、服务侨胞和促进中巴友好交流等方面所做的努力。他表示，一直以来，巴西浙江籍侨胞积极促进两国友好和各领域合作，希望通过此次座谈交流进一步密切巴西中国浙江商会与湖州市有关部门之间的沟通，推动更多务实合作取得成果。

中国驻里约总领馆领侨处副领事曾粲，巴西中国浙江商会执行会长陈翔广、监事长林必茂参加座谈会，座谈会由巴西中国浙江商会秘书长陈式凯主持。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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