新华社利雅得9月3日电 专访｜中沙合作优势互补助力全球发展新篇章——访沙特发展基金主席艾哈迈德·哈提卜

新华社记者王海洲 罗晨

沙特发展基金董事会主席艾哈迈德·哈提卜日前接受新华社记者专访时表示，沙特阿拉伯与中国在全球发展议题中各自拥有独特优势和广阔合作前景，沙特愿与中国优势互补开展直接合作，在全球范围内共同拓展更多发展项目。

哈提卜介绍，沙特发展基金自2003年起就在中国甘肃等省份开展合作，双方在基础设施建设方面的合作不仅提升了中国的交通、能源、教育等领域的建设水平，也为全球发展树立了合作典范。

他说：“我们非常自豪能与中国保持长期合作并在多个项目中取得成功，还与亚洲开发银行共同推动项目发展。我们期待未来能在更多领域展开直接合作，特别是在全球范围内拓展我们的项目。”

哈提卜高度评价中国的“一带一路”倡议在推动全球基础设施发展中的作用。他认为，这一倡议为发展中国家提供了宝贵支持，尤其在机场、道路、学校和医疗设施等领域。“中国在这些领域的贡献巨大，沙特发展基金通过直接合作或通过亚洲开发银行，乐于参与具有重要意义的发展项目。”

哈提卜认为，沙中两国在非洲的合作具有互补性，中国和沙特在非洲的发展项目常常相辅相成。例如，如果沙特在非洲当地建设一所医院，中国通常负责修建通往医院的道路。这种互补合作大大提升了非洲基础设施建设的效率和效果。

“中国在非洲的公路、铁路、电力和桥梁项目与我们的工作形成了很好的互补关系。我们非常重视这种合作，希望未来能继续深化合作。”他表示，尽管当前存在地缘政治不确定性，但非洲依然是相对稳定的地区，沙方将继续在非洲开展项目。

在哈提卜看来，沙中两国在全球发展中的合作不仅体现在项目实施上，更体现在知识共享与经验交流上。“希望我们可以继续相互学习，共同提高全球发展项目的效果。”

展望未来，哈提卜表示，合作重点将转向粮食安全和气候变化等对全球可持续发展至关重要的领域。尤其在应对气候变化方面，沙特将优先资助环保的可再生能源项目。他特别提到：“中国在太阳能技术方面处于世界领先地位，我们愿意在这一领域与中国展开更加深入的合作。”

作为世界上最大的发展基金之一，沙特发展基金在过去50年中积累了丰富经验。哈提卜说：“我们进行联合融资，吸引多家开发银行参与，帮助低收入国家实现基础设施建设、教育和医疗等方面的进步。未来，我们将继续与非洲开发银行和亚洲开发银行等合作伙伴紧密合作，为更广泛地区的可持续发展作出贡献。”

据介绍，沙特发展基金今年迎来成立50周年。该基金一直是沙特的国际发展机构，50年来已累计拨款200多亿美元，在全球范围内资助了800多个项目，为100多个发展中国家提供了重要支持。基金项目涉及社会基础设施、交通运输、能源、农业、矿业、工业等重要领域，在推动最不发达国家和小岛屿发展中国家可持续发展方面发挥了重要作用。

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