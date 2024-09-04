新华社科威特城9月3日电（记者尹炣）由中国文旅部主办、湖南省文化和旅游厅、科威特中国文化中心承办的“天涯共此时·湘约中东”文艺演出活动3日晚在科威特艾哈迈迪省举行，受到当地观众热烈欢迎。

来自科威特国家文化艺术和文学委员会、内政部、新闻部、卫生部、国防部等部门的政府官员和部分王室成员，各界友华人士以及外国驻科使节、中国驻科威特大使馆和在科中资企业人员等共千余人观看了演出。

此次演出以中秋佳节团圆美满的寓意为核心，编排了一系列充满湖湘特色的文艺节目。来自湖南省杂技艺术剧院、湖南省歌舞剧院以及湖南省木偶皮影艺术保护传承中心的33名演员，以卓越的技艺，通过杂技、民族歌舞、器乐以及木偶戏等节目，为观众勾勒出一幅幅中国传统文化的绚丽画卷。

科威特观众在演出后纷纷表示，“演出非常精彩”，“演员的独特技艺太令人难忘了”，“度过了一个美好的夜晚”。科威特埃米尔办公室官员阿卜杜勒·阿齐兹说：“这次演出给我留下深刻的印象，让我更加了解并喜爱上中国文化。”

剧场外，“三湘四水·相约湖南”文旅图片展与“美好湘见”非遗展同时举行，为观众提供了另一场视觉与文化的盛宴。

中国驻科威特大使张建卫在接受记者采访时表示，这次演出旨在落实两国元首重要共识，促进双方文化交流，让更多科威特民众了解中国传统民族文化，了解湖南的美丽风光、悠久历史。今天众多科威特各界人士前来观看演出，也体现了中国传统文化的魅力。

湖南省文化和旅游厅党组书记、厅长李爱武表示，现场气氛热烈，让我们感受到中国文化在中东地区特别是海湾地区的吸引力和号召力。欢迎阿拉伯朋友来中国湖南，实地感受中国地方特色文化和发展成就。

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