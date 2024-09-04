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以金融服务促进中非合作

南非标准银行集团媒体见面会在京举行

2024年09月04日09:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月4日电（记者曲颂、张博岚）南非标准银行集团媒体见面会3日在北京凯晨世贸中心举行，见面会主题为“聚力中非合作，促进互利共赢”，展示标准银行集团在中非合作中的重要地位和积极作用，促进中非之间经济、贸易、投资合作。

9月3日，南非标准银行在北京举行媒体见面会。张博岚摄

9月3日，南非标准银行在北京举行媒体见面会。人民网 张博岚摄

标准银行集团首席执行官西姆·沙巴拉拉在致辞中介绍，成立于1862年的标准银行集团是非洲最大的金融服务组织，也是按资产计算的非洲最大银行。集团总部设在约翰内斯堡，在非洲20个国家设有代表处。集团以非洲为基地、由非洲增长驱动的集团，宗旨是“非洲是我们的家园，我们推动她的成长”。标准银行和中国工商银行在服务于中国以及在非洲大陆的客户方面都是天然的合作伙伴，并在伦敦成立了合资企业，为中国在非洲大陆和其他新兴市场的客户提供服务。“我们携手运用并发挥这个绝佳平台的所有潜力，这使得非洲和中国能够有更好的合作契机，能够通过互相助力进一步增强非洲在可持续发展方面的能力，也能够为中非合作带来新的篇章。”沙巴拉拉表示。

9月3日，南非标准银行在北京举行媒体见面会。人民网 张博岚摄

9月3日，南非标准银行在北京举行媒体见面会。人民网 张博岚摄

标准银行中国首席执行官杜安德称，2024年中非合作论坛北京峰会的召开令人振奋。中方合作论坛的目标与标准银行的目标高度一致。标准银行将与工商银行一起，致力于充分挖掘和释放中非走廊的潜力。中非贸易和投资的持续发展将与非洲大陆自由贸易协定的成功实施共同为下一个增长篇章提供支撑。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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