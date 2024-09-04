伴随着美国大选日益临近，通过加征关税展现对华强硬或许是华盛顿政客们收割选票的重要手段。但美国国内对此众多的反对之声也已证明，从对华加征关税中受益的只能是少数。

正是因为这一点，美国贸易代表办公室日前宣布，将再次推迟公布对中国制造的电动汽车、电池、半导体和太阳能电池等大幅提高关税的最终决定。

以美国《1974年贸易法》301条款为依据，美国贸易代表办公室此前对中国发起了调查，并称将通过调查来裁定中国“涉及技术转让、知识产权和创新相关的行为、政策与做法是否存在不合理、不公正以及歧视”。

拜登政府5月宣布，将把对中国电动汽车征收的关税从原先的25%提高至100%，把对中国半导体和太阳能电池征收的关税提高至50%，并对锂离子电池和包括钢铁等在内的“战略性货物”征收25%的关税，以保护美国企业免受所谓“中国产能过剩”的冲击。

根据美国白宫方面最初计划，新关税政策本应于8月1日生效，但美国贸易代表办公室7月30日宣布，新关税政策或推迟至9月实施，并称其需要“更多时间”来研究来自业界的1100多条公众意见。

该机构设定8月31日为宣布关税计划的新截止日期，但根据8月30日其发言人的表态，这一截止日期将再度推迟。发言人称目前美国贸易代表办公室“正在继续就拟议的修改做出最终决定”，并表示“将在未来几天内公布最终决定”。

对于加征关税的计划，担忧与反对之声不绝于耳，美国众多业界人士甚至一些国会成员也都持不欢迎态度。对关税持批评意见的人们指出，对依赖从中国进口商品的美国企业而言，关税实际上造成了更大的成本负担，而这影响了这些企业的盈利能力、竞争力以及向消费者提供负担得起的产品的能力。

不仅如此，对许多依赖复杂国际供应链的美国企业来说，中国制造的产品与零件也是不可或缺，这些企业抱怨称，关税扰乱了他们的供应链，制造了不确定性、延误，并导致企业运营面临更多挑战。

对向中国出口产品的美国企业而言，关税也产生了负面影响，因为中美贸易关系的紧张局势以及不确定性让他们所处的商业环境也显得更不稳定、更不可预测。人们纷纷担忧关税政策可能带来的长期性后果，包括可能损害与中国合作伙伴的关系，失去市场份额，以及导致企业在制定长期投资决策时面临种种难题。

不仅如此，由于关税成本将通过商品价格上涨的方式转嫁给消费者，关税政策势必会降低消费者的购买力，从而抑制整体经济增长。

美国无党派机构税务基金会的分析显示，特朗普政府自2018年起至2020年底对进口自中国商品征收的关税，令美国家庭年均开支增加了数百美元，总体相当于向美国消费者征收了价值约800亿美元的税。

对中国产品征收更高的关税，不但不能保护美国的就业机会，反而导致了就业流失。美国布鲁金斯学会监管与市场中心主任桑杰·帕特奈克日前对美国全国公共广播电台表示，回顾特朗普和拜登政府对华加征关税方面的记录，最新研究表明美国就业市场的工作岗位出现了“净流失”，各行业至少有14万至27.5万个工作岗位消失了。

鉴于301条款下贸易救济措施的“有效性”和其影响已备受质疑，拜登政府或其继任者如果想更好地服务于美国的利益，要继续传递这一“烫手山芋”，那倒不如多听取人们的呼吁，以更具战略眼光以及合作的态度来处理与中国的贸易问题。

本文编译自《中国日报》9月3日社论

原标题：Planned tariff hikes targeting China self-serving show by US politicians

(责编：艾雯、张悦)